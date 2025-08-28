Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Για «μαζική» ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων εννιά έκαναν λόγο οι Αρχές του Κιέβου σήμερα, Πέμπτη (28/8).

Δημοσιογράφοι του AFP, ανέφεραν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι εκρήξεις φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την πόλη, αφήνοντας πίσω τους μια στήλη καπνού, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Τουλάχιστον ένας πύραυλος φαίνεται να καταρρίφθηκε.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram ότι ήταν σε εξέλιξη μια «μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα».

Σύμφωνα με τον Κλίτσκο πέντε άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν μετά την επίθεση και ένα πενταώροφο κτήριο κατέρρευσε.

Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν στην πόλη, είπε, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ανάλογα μηνύματα έστειλε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο, ο οποίος μέσω Telegram ανέφερε έναν νεκρό και ζημιές από βαλλιστικούς πυραύλους στις περιοχές Σεφτσένκιβσκι, Νταρνίτσκι, Σολόμιανσκι και Ντνίπρο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Τκατσένκο στην περιοχή Ντάρνιτσκι, ξέσπασε πυρκαγιά ως αποτέλεσμα της επίθεσης και ένα νηπιαγωγείο βρίσκεται σε φλόγες και στην περιοχή Ντνίπρο, ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

Ένας δημοσιογράφος του AFP είδε περίπου 100 άτομα να καταφεύγουν σε έναν σταθμό του μετρό, με μερικούς να ξαπλώνουν σε υπνόσακους και άλλους να κρατούν τα κατοικίδια τους.

Τρεις άλλοι νέοι εθεάθησαν να περιμένουν με αγωνία το τέλος του βομβαρδισμού σε μια υπόγεια διάβαση.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά από συναντήσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και των ομολόγων του από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ωστόσο, από τότε δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος, με τη Μόσχα και το Κίεβο να αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο.

05:11 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

