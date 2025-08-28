Τζορτζ Σόρος: Ο OSF καταδικάζει τις «σκανδαλώδεις και ψευδείς» κατηγορίες του Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζορτζ Σόρος

Ο οργανισμός Open Society Foundations (OSF), που ίδρυσε ο Τζορτζ Σόρος, καταδίκασε τις «σκανδαλώδεις και ψευδείς» κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο οργανισμός «δεν στηρίζει ούτε χρηματοδοτεί βίαιες διαδηλώσεις. Η αποστολή μας είναι να προκρίνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία εδώ και παντού σε ολόκληρο τον κόσμο», διαβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου.

«Έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε στο στόχαστρο τον Τζορτζ Σόρος και τον γιο του, τους οποίους κατηγορεί ανοιχτά ότι στηρίζουν βίαιες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ότι τόσο ο Σόρος όσο και ο γιος του θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατηγορίες βάσει του νόμου RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), μιας ομοσπονδιακής νομοθεσίας που θεσπίστηκε το 1970 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των συνεχιζόμενων εγκληματικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον νόμο, ένα άτομο που διαπράττει τουλάχιστον δύο πράξεις εκβιασμού ή σχετικές με εγκληματική δραστηριότητα μέσα σε διάστημα δέκα ετών και συνδέεται με μια επιχείρηση ή οργάνωση, μπορεί να κατηγορηθεί για συμμετοχή σε δράση εκβιασμού.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε: «Ο Τζορτζ Σόρος, και ο υπέροχος ριζοσπάστης αριστερός γιος του, θα πρέπει να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO εξαιτίας της στήριξής τους σε βίαιες διαδηλώσεις, και πολλά άλλα, σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Ο Σόρος, και η ομάδα των ψυχοπαθών του, έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!».

ΤΡΑΜΠ ΣΟΡΟΣ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:40 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έγινε την Τετάρτη (27/8) στόχος βλημάτων όταν δυσαρεστη...
23:42 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μινεσότα: Το FBI διενεργεί έρευνα για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος εναντίον των Καθολικών»

Η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI, άρχισε την Τετάρτη (27/8) τη διενέργεια έρευνας για ...
23:26 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Γαλλία: Είναι η κατάσταση με το χρέος τόσο ανησυχητική όσο λέει ο Μπαϊρού; – Ανάλυση της Le Monde

«Η χώρα μας κινδυνεύει επειδή βρισκόμαστε στα πρόθυρα της υπερχρέωσης». Αυτοί είναι οι δραματι...
23:10 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Συρία: Επίθεση του Ισραήλ σε πρώην στρατώνες στη Δαμασκό – Η δεύτερη μέσα σε ένα 24ωρο – ΒΙΝΤΕΟ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες στην Κίσου...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο