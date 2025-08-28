Τζορτζ Σόρος: Ο OSF καταδικάζει τις «σκανδαλώδεις και ψευδείς» κατηγορίες του Τραμπ

Ο οργανισμός Open Society Foundations (OSF), που ίδρυσε ο Τζορτζ Σόρος, καταδίκασε τις «σκανδαλώδεις και ψευδείς» κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο οργανισμός «δεν στηρίζει ούτε χρηματοδοτεί βίαιες διαδηλώσεις. Η αποστολή μας είναι να προκρίνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία εδώ και παντού σε ολόκληρο τον κόσμο», διαβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου.

The Open Society Foundations, founded by George Soros and chaired by Alex Soros, do not support or fund violent protests. Allegations to the contrary are false, and the threats against our founder and chair are outrageous. Our mission is to advance human rights, justice, and… pic.twitter.com/ZRgPEqqFPp — Open Society Foundations (@OpenSociety) August 27, 2025

«Έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε στο στόχαστρο τον Τζορτζ Σόρος και τον γιο του, τους οποίους κατηγορεί ανοιχτά ότι στηρίζουν βίαιες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ότι τόσο ο Σόρος όσο και ο γιος του θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατηγορίες βάσει του νόμου RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), μιας ομοσπονδιακής νομοθεσίας που θεσπίστηκε το 1970 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των συνεχιζόμενων εγκληματικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον νόμο, ένα άτομο που διαπράττει τουλάχιστον δύο πράξεις εκβιασμού ή σχετικές με εγκληματική δραστηριότητα μέσα σε διάστημα δέκα ετών και συνδέεται με μια επιχείρηση ή οργάνωση, μπορεί να κατηγορηθεί για συμμετοχή σε δράση εκβιασμού.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε: «Ο Τζορτζ Σόρος, και ο υπέροχος ριζοσπάστης αριστερός γιος του, θα πρέπει να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO εξαιτίας της στήριξής τους σε βίαιες διαδηλώσεις, και πολλά άλλα, σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Ο Σόρος, και η ομάδα των ψυχοπαθών του, έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!».