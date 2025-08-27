Όξφορντ – Μπράιτον 0-6: Ονειρεμένο ντεμπούτο με δύο γκολ για τον Στέφανο Τζίμα – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΡΑΙΤΟΝ

Τι ιδανικό ξεκίνημα έκανε με την Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας, που χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να βρει δίχτυα στον αγώνα της ομάδας του με την Όξφορντ για το League Cup.

Ο Τζίμας πέρασε ως αλλαγή στο 66ο λεπτό του αγώνα και στο 71′ άνοιξε λογαριασμό με τους «γλάρους» κάνοντας το 4-0 στην αναμέτρηση.

Ο διεθνής φορ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έξι λεπτά αργότερα, εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας και με ψύχραιμο τελείωμα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-0.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
00:25 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Champions League: Γκολ και ασίστ για τον Χρήστο Τζόλη

Τρία στα τρία για τους Έλληνες που έδωσαν μάχη με τις ομάδες τους στα play off του Champions L...
20:24 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με άλμα στα 6 μέτρα στον τελικό του Diamond League της Ζυρίχης

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση στο Diamond League, κατακτώντας ...
18:39 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Σαμσουνσπόρ: Η UEFA έβαλε «STOP» σε πανό των Τούρκων οπαδών για τον Κεμάλ Ατατούρκ στην ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό

Οι φίλοι της Σαμσουνσπόρ ετοιμάζονται να γεμίσουν το γήπεδο «19 Μαΐου» και να δημιουργήσουν κα...
16:38 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94: Άνετη πρεμιέρα στο EuroBasket με πρωταγωνιστή Βαλαντσιούνας

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πλησίασε το double double (18π., 9ρ.) και η Λιθουανία επικράτησε άνετα,...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο