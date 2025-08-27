Όξφορντ – Μπράιτον 0-6: Ονειρεμένο ντεμπούτο με δύο γκολ για τον Στέφανο Τζίμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τι ιδανικό ξεκίνημα έκανε με την Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας, που χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να βρει δίχτυα στον αγώνα της ομάδας του με την Όξφορντ για το League Cup.

Ο Τζίμας πέρασε ως αλλαγή στο 66ο λεπτό του αγώνα και στο 71′ άνοιξε λογαριασμό με τους «γλάρους» κάνοντας το 4-0 στην αναμέτρηση.

Stefanos Tzimas | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Oxford United 0-4 Brightonpic.twitter.com/l1ybdsDwTb — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2025

Ο διεθνής φορ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έξι λεπτά αργότερα, εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας και με ψύχραιμο τελείωμα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-0.