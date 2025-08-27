Βόρεια Προάστια: Καρέ καρέ οι δυο αποτυχημένες προσπάθειες διαρρήκτη να μπει σε σπίτι – ΒΙΝΤΕΟ

Η εγκληματικότητα στα Βόρεια Προάστια έχει σημειώσει ανησυχητική άνοδο, με τους κατοίκους να ζουν καθημερινά με τον φόβο των ληστών. Παρά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν, όπως κάμερες και συστήματα συναγερμού, οι παραβιάσεις σε σπίτια συνεχίζονται, ενώ πολλοί μιλούν για οργανωμένες συμμορίες που δρουν με σχέδιο. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι ακόμα και μέρα μεσημέρι γίνονται στόχοι και ζητούν πιο έντονη παρουσία της Αστυνομίας.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με έναν επίδοξο διαρρήκτη, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Alpha, να προσπαθεί να μπει μονοκατοικία την ώρα που οι ιδιοκτήτες έλειπαν σε διακοπές.

Ο άνδρας φαίνεται να σκαρφαλώνει στα κάγκελα της βεράντας και να επιχειρεί να παραβιάσει την μπαλκονόπορτα. Η πρώτη απόπειρα δεν στέφθηκε με επιτυχία, όμως εκείνος δεν το έβαλε κάτω. Δύο μέρες αργότερα επέστρεψε, αυτή τη φορά με μια πτυσσόμενη σκάλα, την οποία τοποθέτησε στην είσοδο για να φτάσει σε άλλο επίπεδο της κατοικίας. Ο δράστης τελικά διέφυγε μαζί με τον συνεργό του και μέχρι σήμερα παραμένει ασύλληπτος.

«Στις 21 Αυγούστου τα ξημερώματα κατά τις 04:00 το πρωί, δοκίμασε πάλι από άλλο επίπεδο της οικίας, μπήκε ανενόχλητος στήνοντας μία πτυσσόμενη σκάλα ακριβώς μπροστά στην είσοδο, επειδή είναι σε επίπεδα η ιδιοκτησία, είναι ισόγειο, πρώτος, δεύτερος, τον είδαμε και την ακούμπησε για να μπει και μετά, στον δικό μου όροφο. Έφτασε πάλι μέχρι τη βεράντα και μόλις πλησίασε κοντά στα παράθυρα και κοιτούσε, πάλι τον έπιασε η περιμετρική κουρτίνα και έφυγε αμέσως. Κατέβηκε κάτω, πέρασε τη σκάλα απέναντι και πετάχτηκε ένας συνεργός του μέσα από ένα κοντινό δασάκι που έχουμε και εξαφανίστηκαν.», δήλωσε στον Alpha ο ιδιοκτήτης της οικίας.

«Μεγάλη εγκληματικότητα, μάλιστα πάρα πολύ. Μπήκανε και στην αποθήκη μέσα και μου τα πήραν όλα. Μόνο το πλυντήριο δεν σήκωσαν. Μέχρι και το σαπούνι και το απορρυπαντικό πήρανε.», αναφέρει μία κάτοικος της περιοχής.

Άλλη σημειώνει: «Και κάμερες έχουμε βάλει και σύρματα έχουμε βάλει και απ’ όλα

Ανάλογη εμπειρία περιέγραψε και κάτοικος πολυκατοικίας: «Προσπάθησε κάποιος, εμφανιζόμενος ως συντηρητής του ασανσέρ, να μπει στο διαμέρισμα και αντιδράσαμε και τον βγάλαμε έξω».

23:32 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

