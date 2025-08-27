Κόντρα Δούκα – Μπακογιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο για το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Κώστα Μπακογιάννη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της Τετάρτης 27 Αυγούστου.

Αφορμή στάθηκε η αναφορά του κ. Δούκα πως η προηγούμενη δημοτική Αρχή δεν είχε προβεί σε ενέργειες για την απόδοση των οφειλών προς τον δήμο, από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εκμετάλλευσή του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά και η οποία από το 2013 είχε σταματήσει να καταβάλλει το συμφωνηθέν αντίτιμο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας είπε μεταξύ άλλων: «Το 1994 ο δήμος υπέγραψε τη Σύμβαση για την κατασκευή του έργου ”Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων’ με τη Μηχανική Α.Ε. Στη σύμβαση συμφωνήθηκε ότι η ανάδοχος εταιρεία θα διαχειρίζεται τον σταθμό καταβάλλοντας το 5% των ακαθάριστων εισπράξεων για τα πρώτα 3 έτη και το 10% για τα επόμενα 27. Ο σταθμός λειτούργησε το 1996, όμως από το 2013 η εταιρεία σταμάτησε να καταβάλλει το συμφωνηθέν αντίτιμο του 10% επί των ακαθάριστων εσόδων. Από το 2013 δεν λαμβάνουμε χρήματα. Από το 2013 μέχρι τον Απρίλιο του 2019, ο δήμος προσπάθησε με σειρά νομικών ενεργειών εντολές αναγκαστικής κατάσχεσης, δεσμεύσεις φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας, κατάπτωση εγγυητικής και άλλα για να εξασφαλίσει τα ποσά που διεκδικούσε. Από τις 4/4/2019 μέχρι και το 2023, δεν υπήρξε καμία νομική ενέργεια για την απόδοση της οφειλής, αλλά και την απόδοσή της στον δήμο».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Από την αρχή του 2024 επανελήφθησαν όλες οι διαδικασίες διεκδίκησης των οφειλών και αποβολής της εταιρείας Μηχανική Α.Ε. από το ακίνητο. Στις 28/3/24 ενημερωθήκαμε ότι η οφειλή της εταιρείας προς τον δήμο ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Εν συνεχεία, προχώρησαν αποτελεσματικά οι νομικές ενέργειες για την έκπτωση της εταιρείας, την αποβολή της από το ακίνητο. Παράλληλα έγιναν και συναντήσεις με τον πρόεδρο Πρωτοδικών, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών. Στις 20/8/2025 ο σύνδικος πτώχευσης μας ενημέρωσε ότι μπορούμε να παραλάβουμε το ακίνητο και την Παρασκευή 22/8/2025 αυτό έγινε πράξη».

«Τώρα – κατέληξε ο δήμαρχος – αναζητούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα τον φέρουμε σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος από την εκμετάλλευση του υπόγειου σταθμού, φυσικά με σωστές τιμές, ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες στον δήμο μας. Και παράλληλα θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες για να αναζητηθούν οι ευθύνες για τη διακοπή των νομικών ενεργειών κατά της εταιρείας στην περίοδο 2019-2023 και την απώλεια εσόδων από τον δήμο».

Λίγη ώρα αργότερα, ο νομικός σύμβουλος του δήμου Αθηναίων, Γιώργος Γεωργαράκος, προέβη στην ακόλουθη διευκρίνιση: «Υπάρχουν δύο ενέργειες που έγιναν επί δημαρχίας κ. Μπακογιάννη, οι οποίες δεν προήλθαν από τη δική μας υπηρεσία, αλλά από τη διεύθυνση Οικονομικών, όπως με διαβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής – και είναι αυτές που δεν ανακοινώνονται, όπως εντολές κατάσχεσης. Εφ’ όσον εγώ ανέλαβα την ευθύνη να ενημερώσω τον δήμαρχο, εγώ έχω την ευθύνη. Όφειλα να έχω ενημερώσει σωστότερα τον κ. δήμαρχο και του ζητώ συγνώμη. Αυτό συνετέλεσε στην αντιπαράθεση με τον κ. Μπακογιάννη, ο οποίος αδικήθηκε σε αυτό το σημείο και ζητώ και από αυτόν συγγνώμη».

Μπακογιάννης: Περιμένω τη συγγνώμη σας, γιατί με τέτοια ελαφρότητα και χωρίς στοιχεία υιοθετήσατε μία συκοφαντία

Στο σημείο αυτό, ο πρώην δήμαρχος πήρε τον λόγο και είπε: «Και τώρα κύριε δήμαρχε έφτασε η ώρα. Περιμένω τη συγγνώμη σας, γιατί με τέτοια ελαφρότητα και χωρίς στοιχεία υιοθετήσατε μία συκοφαντία. Αν ήταν η πρώτη φορά, θα έλεγα ότι είναι λάθος. Επειδή όμως είναι η πολλοστή φορά, θέλω να θυμίσω ότι φτάσατε σε σημείο να αμφισβητήσετε ακόμα και το έργο των ασφαλτοστρώσεων, λες και κάπως αυτό συνδέεται με διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Ας γίνει επιτέλους το μάθημα πάθημα και να μάθετε να σέβεστε τους άλλους ανθρώπους και να μην αμφισβητείτε με το παραμικρό την ηθική τους ακεραιότητα, όπως κάνετε με περισσή ευκολία και απερίσκεπτα».

Από την παράταξη του κ. Μπακογιάννη, έκαναν λόγο για έλλειψη αξιοπιστίας από την πλευρά της δημοτικής Αρχής και πως το ζήτημα αυτό χρονίζει από την εποχή Καμίνη. «Στη βιασύνη του να κατασκευάσει ακόμη ένα τεχνητό σκάνδαλο, ο κ. Δούκας κατηγόρησε για σκόπιμη αδράνεια την προηγούμενη δημοτική Αρχή για τη μη είσπραξη των οφειλόμενων από το υπόγειο πάρκινγκ της Κοτζιά», ανέφεραν μεταξύ άλλων και πρόσθεσαν: «Οι υπηρεσίες του δήμου με τις οδηγίες μας, κινήθηκαν και ενήργησαν άμεσα για τη διασφάλιση του δημοσίου χρήματος, επιβάλλοντας κατασχέσεις και το 2021, και το 2022 και το 2023».