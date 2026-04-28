Ξέσπασμα του Ραζβάν Λουτσέσκου: «Πέρασα τους χειρότερους δύο μήνες της ζωής μου»

Για την ήττα του ΠΑΟΚ από τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά και για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του, μίλησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σε συνέντευξή του στο ρουμανικό ProSport.

Οτεχνικός του ΠΑΟΚ δεν αναζήτησε δικαιολογίες, αλλά περιέγραψε με ειλικρίνεια τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνει. Αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την ήττα στον τελικό Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, στάθηκε στο βάρος της αποτυχίας και στην έντονη συναισθηματική φόρτιση που τη συνοδεύει. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πιο απαιτητική περίοδο της ζωής του, επηρεασμένος βαθιά και από την απώλεια του πατέρα του.

Μίλησε ακόμη για τις δυσκολίες της σεζόν, αλλά και για την ιδιαίτερη σχέση της Θεσσαλονίκης με το ποδόσφαιρο, που εντείνει την πίεση και τις προσδοκίες γύρω από την ομάδα.

– Για το αν, δύο ημέρες μετά τον τελικό, έχουν καταλαγιάσει ο πόνος και ο θυμός:

«Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω αν θα περάσει ποτέ αυτός ο πόνος, η απογοήτευση για αυτή την ήττα! Όλα ξεθωριάζουν με τον χρόνο, αλλά όλα παραμένουν μέσα μας όπως τα ζήσαμε. Όπως μένουν οι καλές στιγμές, οι νίκες, μένουν και αυτές οι δυσάρεστες στιγμές.

Έχω δώσει πολλούς τελικούς στην καριέρα μου, έχω κερδίσει κάποιους, έχω χάσει κάποιους άλλους. Έχω βιώσει όλα τα συναισθήματα, αλλά ποτέ δεν μπορείς να διαχειριστείς όπως θέλεις μια τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Η απογοήτευση είναι μεγάλη. Έχω μια εσωτερική ικανοποίηση για ότι έχω καταφέρει μέχρι τώρα αλλά αυτή η ήττα είναι πολύ άσχημη, είναι μια πολύ άσχημη ιστορία».

-Για το ποιο στοιχείο της ήττας και της απώλειας του τροπαίου τον πονά περισσότερο:

«Είναι μια αποτυχία για εμάς. Είναι τελικά μια αποτυχία. Ελπίζεις να τα καταφέρεις, χτίζεις κάτι όλη την χρονιά, δημιουργείς ένα όνειρο, περνάς δύσκολες στιγμές, περίπλοκες καταστάσεις, πολεμάς μέσα στο γήπεδο και εκεί που αρχίζεις να πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις έρχεται ένας αγώνας που σε ρίχνει στο έδαφος. Ο μεγάλος πόνος για μένα είναι ότι χάθηκε αυτό το όνειρο που φτιάξαμε όλοι μαζί αλλά δεν έγινε πραγματικότητα. Δεν ήταν ο τελικός αυτός που παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο στο επίπεδο μας, με όλο τον σεβασμό στον ΟΦΗ. Είναι μια ομάδα σε καλή κατάσταση, έχουν την δική τους φιλοσοφία, αλλά δεν είναι στο δικό μας επίπεδο.

Ακόμα και μέσα στο παιχνίδι στον τελικό, κρίθηκε από στιγμές που ήταν υπέρ τους και όχι υπέρ μας. Μπορεί να συμβεί και αυτό αλλά στην πράξη εμείς χάσαμε όχι από τον φόβο του αντιπάλου, αλλά από τον φόβο της αποτυχίας. Δεν μιλάμε για φόβο αντιπάλου, ούτε για φόβο ενός παιχνιδιού. Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ερχόμενοι στον τελικό από μια περίοδο που δεν είναι η καλύτερη για εμάς. Αυτό μας έκανε να χάσουμε την “ασφάλεια” μας, την ηρεμία μας να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας και στο τέλος να μην έχουμε την απαραίτητη χημεία στον αγωνιστικό χώρο που είχαμε σε όλη την διάρκεια της σεζόν.

Υπήρχαν πάρα πολλές πολύπλοκες καταστάσεις για εμάς σε όλη την σεζόν. Πολλά ατυχήματα, πολλές καταστάσεις γύρω από την ομάδα εντελώς αρνητικές που σιγά-σιγά τους τελευταίους δυο μήνες μας έκανε να χάσουμε όλη αυτή την καλή φόρμα που είχαμε. Βρισκόμασταν πριν δυο μήνες σε μια φόρμα που μας έδινε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα αλλά και το Κύπελλο».

-Για το πώς βιώνει την καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη και πώς διαχειρίζεται μια τόσο δύσκολη περίοδο:

«Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο για μένα όλο αυτό που έγινε στον τελικό. Είναι δύσκολη η διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης. H συνέντευξη αυτή ήταν να γίνει σε εξωτερικό χώρο αλλά δεν ήθελα να το κάνω, δεν νιώθω οτι είμαι σε θέση τώρα να κάνω κάτι τέτοιο. Νιώθω ένα αίσθημα αμηχανίας επειδή λυπάμαι πολύ που έχουμε απογοητεύσει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που είχαν πολλές ελπίδες για να πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Είναι δύσκολο γιατί τα συναισθήματα εδώ στην Θεσσαλονίκη είναι πολύ έντονα, το ποδόσφαιρο εδώ σημαίνει πολλά. Πέρα από αυτό δεν μπορείς να φανταστείς οτι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για την ομάδα 24 ώρες και όχι μόνο για να πάνε στο γήπεδο και να δουν τον αγώνα οπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό και μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν είσαι μέρος της οικογένειας που λέγεται ΠΑΟΚ».

-Για το πώς εξηγεί το αίσθημα αμηχανίας που νιώθει, παρά τις επιτυχίες του με τον ΠΑΟΚ:

«Το γεγονός ότι με εκτιμούν και ότι είμαι πολύ δημοφιλής, ότι οι άνθρωποι στηρίζουν επάνω μου πολλές ελπίδες με κάνει να νιώθω πολύ καλά από την μια, από την άλλη όμως δημιουργεί πολλές και μεγάλες ευθύνες. Βάζω και εγώ στον εαυτό μου τις ευθύνες αλλά έτσι ζω. Αν χάσω ένα παιχνίδι, πεθαίνω εκείνη την στιγμή… για 1-2 μέρες είναι ένα άτομο που… αγνοείται! Έτσι ζούμε πιθανώς όλοι οι προπονητές τις στιγμές της αποτυχίας».

-Για το αν αισθάνεται ότι απογοήτευσε τον πατέρα του και αν θα «έσβηνε» το 2026 αν είχε αυτή τη δυνατότητα:

«Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό και δεν μπορούμε να μιλάμε για μαγικές δυνάμεις. Μπορώ μόνο να διαπιστώσω ότι αυτοί οι δυο μήνες είναι οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου!

Είναι η πρώτη φορά που χάνω κάποιον πολύ δικό μου άνθρωπο. Ακόμα και αν προετοιμαστείς εκ των προτέρων και λες ότι θα έρθει η στιγμή να γίνει αυτό, θα εμφανιστούν άλλες σκέψεις στο κεφάλι μου. Από αθλητικής άποψης το 2026 άρχισε πάρα πολύ καλά, αλλά όπως συμβαίνει πολλές φορές δημιουργήθηκαν προσδοκίες για να πάρουμε το νταμπλ εκεί στα τέλη Γενάρη αρχές Φλεβάρη άρχισα να χάνω παίκτες από το… τίποτα. Άρχισαν να συμβαίνουν τριγύρω πολύ παράξενα πράγματα. Αυτές οι καταστάσεις σε διδάσκουν πως μερικές φορές η μοίρα είναι αυτό που είναι και δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο παρά μόνο να πολεμήσεις και να αντιδράσεις».