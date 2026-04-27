Δημήτρης Μαυροπάνος: Έτοιμος να επιστρέψει στην Bundesliga – Κοντά σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Εθνική Ελλάδας, Μαυροπάνος

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος θα φύγει το καλοκαίρι από τη Γουέστ Χαμ και έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην Bundesliga, όπου είχε κάνει σπουδαία καριέρα με τη φανέλα της Στουτγκάρδης, όπως σχετικά υποστηρίζουν αγγλικά ΜΜΕ.

Ο 28χρονος Έλληνας διεθνής στόπερ έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου μέχρι τον Ιούνιο του 2028, αλλά θέλει να παίξει σε μια πιο ανταγωνιστική ομάδα και η Ντόρτμουντ τού προσφέρει τη δυνατότητα αυτή.

Μάλιστα το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «Football Insider» υποστηρίζει πως η Μπορούσια έχει προτείνει στον μάνατζερ του τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας (3+1), με αποδοχές κοντά στα πέντε εκατ. ευρώ και ο Έλληνας στόπερ έχει δώσει τη συγκατάθεση του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Τη φετινή σεζόν ο Μαυροπάνος έχει 32 συμμετοχές και τρία γκολ στο ενεργητικό του με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.

 

Οι καυγάδες μπορεί τελικά να σώσουν τη σχέση σας – Αρκεί να ακολουθήσετε αυτό το μυστικό που δείχνει έρευνα

«Στην Ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού»- Εκστρατεία που σπάει τη σιωπή για την ουρολογική υγεία

Διαθήκες και κληρονομιές: Τι αλλάζει και πότε θα γίνεται έλεγχος από γραφολόγο

Τράπεζα της Ελλάδος: Αμετάβλητοι οι συστημικοί κίνδυνοι στο β΄ τρίμηνο του 2026

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
18:02 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

ΟΦΗ: Live η παρέλαση του κυπελλούχου Ελλάδος στους δρόμους του Ηρακλείου

Παρακολουθήστε σε live streaming από το Ηράκλειο τη γιορτή που έχει διοργανώσει ο ΟΦΗ για την ...
16:56 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Στέφανος Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του από τα τέλη του πρώτου σετ και μετά και συνεχίζει...
16:10 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Σλούκας – Χάνει τα παιχνίδια με τη Βαλένθια

Μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό λίγο πριν την έναρξη της σειράς των πλέι οφ της EuroLeague α...
08:42 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Γιάννης Θεοδοσουλάκης στον RealFm 97,8: «Ζούμε ένα όνειρο, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα»

«Ήταν ένα ματς με εναλλαγές συναισθημάτων. Εμείς είχαμε ένα πλάνο από την αρχή, το ακολουθήσαμ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς