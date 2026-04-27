Δημήτρης Μαυροπάνος: Έτοιμος να επιστρέψει στην Bundesliga – Κοντά σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος θα φύγει το καλοκαίρι από τη Γουέστ Χαμ και έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην Bundesliga, όπου είχε κάνει σπουδαία καριέρα με τη φανέλα της Στουτγκάρδης, όπως σχετικά υποστηρίζουν αγγλικά ΜΜΕ.

Ο 28χρονος Έλληνας διεθνής στόπερ έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου μέχρι τον Ιούνιο του 2028, αλλά θέλει να παίξει σε μια πιο ανταγωνιστική ομάδα και η Ντόρτμουντ τού προσφέρει τη δυνατότητα αυτή.

Μάλιστα το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «Football Insider» υποστηρίζει πως η Μπορούσια έχει προτείνει στον μάνατζερ του τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας (3+1), με αποδοχές κοντά στα πέντε εκατ. ευρώ και ο Έλληνας στόπερ έχει δώσει τη συγκατάθεση του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Τη φετινή σεζόν ο Μαυροπάνος έχει 32 συμμετοχές και τρία γκολ στο ενεργητικό του με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.