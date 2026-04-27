Σοκ στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε ηλικιωμένο που έπασχε από άνοια – Καρέ καρέ η κακοποίησή του

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης ενός ηλικιωμένου από την οικιακή βοηθό του στη Χίο. Τα όσα βίωσε ο 98χρονος στα χέρια της γυναίκας, η οποία είχε προσληφθεί για να τον φροντίζει, καταγράφηκαν σε κάμερα που είχε τοποθετήσει η οικογένεια στο δωμάτιο του. Ο 98χρονος Παναγιώτης «έφυγε» πριν μερικές μέρες από τη ζωή.

Σε βίντεο που παρουσίασε το Mega, φαίνεται ο 98χρονος, ο οποίος έπασχε από άνοια, να ζητά βοήθεια και να προσπαθεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του μέσα στη νύχτα. Στο δωμάτιο μπαίνει η οικιακή βοηθός και χωρίς έλεος ξεκινάει να τον χτυπά με δύναμη στο κεφάλι.

Ο ηλικιωμένος σφαδάζει στον πόνο, εκείνη όμως ακάθεκτη συνεχίζει. Τον ταρακουνά, τον ξαναχτυπά, τον τραβά από τον αυτί. Του δένει τα χέρια και τον ξαναχτυπά. Όταν χτυπά η πόρτα, σταματά.

Στην κόρη του 98χρονου η οποία μπήκε στο δωμάτιο, αρνήθηκε τα όσα έγιναν::

Κόρη 98χρονου: Μ… τον χτύπησες.

«Κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου»

Οι κάμερες φανέρωσαν όλα όσα φρικτά συνέβαιναν πίσω από την πλάτη της οικογένειας. Για έναν ολόκληρο μήνα, οι δύο ηλικιωμένοι γονείς της κυρίας Δέσποινας δεινοπάθησαν στα χέρια της οικιακής βοηθού, υπηκοότητας Ρουμανίας.

«Αυτή έμενε εδώ με τη μητέρα μου, μόνη. Κάποιο πρωί βρήκα έναν μώλωπα στο πρόσωπο της μητέρας μου. Τότε μου μπήκαν υποψίες. Η μητέρα μου κάποιες φορές μας είπε “είναι κακός άνθρωπος αυτή “. Τότε υποψιαστήκαμε και βάλαμε κάμερα. Μας λέει “δεν με πειράζει που βάλατε κάμερα, εγώ κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου”», ανέφερε η κόρη των ηλικιωμένων στο Livenews.

«Εγώ (τον πατέρα) τον πρόφτασα σε εμβρυακή στάση, να λέει εγώ δεν έχω τέτοιους φίλους να μου δένουν τα χέρια και να μου δίνουν χαστούκια και έτρεμε. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα τόσο πολύ βλέποντας τον πατέρα μου, που αυτό που έκανα ήταν να τον έχω αγκαλιά και να τον φιλάω και να κλαίω» πρόσθεσε.

Οι τελευταίες μέρες του 98χρονου ήταν ένα μαρτύριο, με την φρικιαστική δράση της 70χρονης να αποκαλύπτεται τυχαία ένα βράδυ.

«Μπήκα εγώ τυχαία να τσεκάρω την κάμερα και είδα αυτό το πράγμα. Παρατηρώ ότι η οικιακή βοηθός προσπαθεί να δέσει τα χέρια του παππού μου με μία κορδέλα από την ρόμπα της γιαγιάς μου και ο παππούς μου να αντιστέκεται, να της λέει για όνομα του Θεού, το είπε παρά πολλές φορές και αυτή να τον χτυπάει στο κεφάλι. Να του τραβάει τα μαλλιά» ανέφερε η ανιψιά της οικογένειας.

Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση σε βάρος της οικιακής βοηθού. Η εισαγγελική απόφαση όμως ήταν να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γεγονός που εξόργισε τους οικείους: «Δεν μπορώ να καταλάβω, αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά, με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη. Αυτή έφυγε, είναι εκτός Χίου, προφανώς θα βρει άλλο σπίτι στην Αθήνα και θα συνεχίσει το έργο της».

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η οικογένεια, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός καταγγέλλεται για βάναυση συμπεριφορά σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων.