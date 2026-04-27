Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: «Διαπίστωσα προσωπικά τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ»

Σε ανάρτηση με την οποία ευχαριστεί το προσωπικό του «Ευαγγελισμού», προχώρησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 7 ημέρες στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως η σύζυγος του Πρωθυπουργού εισήχθη την Παρασκευή (17/4) στον «Ευαγγελισμό» με έντονο κοιλιακό άλγος και υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων.

Η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη:

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον “Ευαγγελισμό”. Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι.

Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς».