Βούλα: Συνελήφθησαν παρκαδόροι που στάθμευαν τα οχήματα πελατών σε δημόσιους χώρους

Στη σύλληψη τριών παρκαδόρων και του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος, προχώρησαν αστυνομικοί που πραγματοποίησαν χθες εξόρμηση για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων ως θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη Βούλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 25, 28 και 29 ετών, οι οποίοι παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα.

Στη συνέχεια στάθμευαν τα οχήματα αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.). Κατά την αποχώρηση των πελατών, τα οχήματα επιστρέφονταν έναντι χρηματικού αντιτίμου, χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού.

Επιπλέον, συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.