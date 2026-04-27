Ανδρουλάκης: «Θα καταθέσουμε αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές – Καλώ τη δημοκρατική αντιπολίτευση να στηρίξει»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της Εισαγγελίας και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες ημέρες θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Και καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε επίσης να τοποθετηθεί «όχι μόνο ο πολιτικός και νομικός κόσμος της χώρας, αλλά και η ίδια η κοινωνία των πολιτών, η τοπική αυτοδιοίκηση γι’ αυτή την απαξίωση του κράτους δικαίου».

«Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σχολιάζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου «προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης».

