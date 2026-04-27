Ειρήνη Μουρτζούκου: Η μητέρα και η γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη τον έβαζαν στο πλυντήριο ρούχων – Φωτογραφίες-σοκ

Σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν τον μικρό Παναγιωτάκη, το παιδί που πέθανε τον Αύγουστο του 2024, να τον έχουν βάλει στο πλυντήριο ρούχων. Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για τον θάνατο του παιδιού.

Οι εικόνες-σοκ, τις οποίες φέρεται να παρέδωσε σήμερα στις αρχές η Ειρήνη Μουρτζούκου,προβλήθηκαν στην εκπομπή «Αποκαλύψεις». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μητέρα και η γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη να βάζουν το παιδί στο πλυντήριο για «πλάκα».

Στα καρέ φαίνεται το αγοράκι να κλαίει και να προσπαθεί να βγει από το πλυντήριο ρούχων, ενώ το κρατάνε μέσα και το φωτογραφίζουν.

