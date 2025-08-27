Τραμπ: «Στον Τζορτζ Σόρος και τον γιο του πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες βάσει του νόμου RICO – Προκαλούν βίαιες διαδηλώσεις»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βάζει αυτή τη φορά στο στόχαστρο τον δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος και τον γιο του, τους οποίους κατηγορεί ανοιχτά ότι στηρίζουν βίαιες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ότι τόσο ο Σόρος όσο και ο γιος του θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατηγορίες βάσει του νόμου RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), μιας ομοσπονδιακής νομοθεσίας που θεσπίστηκε το 1970 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των συνεχιζόμενων εγκληματικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον νόμο, ένα άτομο που διαπράττει τουλάχιστον δύο πράξεις εκβιασμού ή σχετικές με εγκληματική δραστηριότητα μέσα σε διάστημα δέκα ετών και συνδέεται με μια επιχείρηση ή οργάνωση, μπορεί να κατηγορηθεί για συμμετοχή σε δράση εκβιασμού.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε: «Ο Τζορτζ Σόρος, και ο υπέροχος ριζοσπάστης αριστερός γιος του, θα πρέπει να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO εξαιτίας της στήριξής τους σε βίαιες διαδηλώσεις, και πολλά άλλα, σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Ο Σόρος, και η ομάδα των ψυχοπαθών του, έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!».