Τραμπ: «Στον Τζορτζ Σόρος και τον γιο του πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες βάσει του νόμου RICO – Προκαλούν βίαιες διαδηλώσεις»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: «Στον Τζορτζ Σόρος και τον γιο του πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες βάσει του νόμου RICO – Προκαλούν βίαιες διαδηλώσεις»
Φωτογραφίες: Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βάζει αυτή τη φορά στο στόχαστρο τον δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος και τον γιο του, τους οποίους κατηγορεί ανοιχτά ότι στηρίζουν βίαιες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ότι τόσο ο Σόρος όσο και ο γιος του θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατηγορίες βάσει του νόμου RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), μιας ομοσπονδιακής νομοθεσίας που θεσπίστηκε το 1970 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των συνεχιζόμενων εγκληματικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τον νόμο, ένα άτομο που διαπράττει τουλάχιστον δύο πράξεις εκβιασμού ή σχετικές με εγκληματική δραστηριότητα μέσα σε διάστημα δέκα ετών και συνδέεται με μια επιχείρηση ή οργάνωση, μπορεί να κατηγορηθεί για συμμετοχή σε δράση εκβιασμού.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε: «Ο Τζορτζ Σόρος, και ο υπέροχος ριζοσπάστης αριστερός γιος του, θα πρέπει να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO εξαιτίας της στήριξής τους σε βίαιες διαδηλώσεις, και πολλά άλλα, σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Ο Σόρος, και η ομάδα των ψυχοπαθών του, έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!».

Πηγή: Truth Social

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας καλλυντικού προϊόντος

Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ στον «Άγιο Σάββα» μετά από περιστατικό ασπεργίλλωσης

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του – Η νέα καταληκτική ημερομηνία

Πώς να αξιοποιήσετε το Apple CarPlay – Αυτά είναι τα 5 καλύτερα tips και κόλπα

Η σκοτεινή ύλη θα μπορούσε να δημιουργεί μαύρες τρύπες που καταβροχθίζουν εξωπλανήτες από το εσωτερικό τους
περισσότερα
17:18 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μινεσότα: Πυροβολισμοί σε καθολική εκκλησία – Τουλάχιστον 20 τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα των ...
16:36 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Η απάντηση του ΥΠΕΞ στον Νετανιάχου για την αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων – Ελλήνων – «Συγκαλύπτει τα δικά του εγκλήματα»

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία αντέδρασε στη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμ...
16:13 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Γαλλία: Ο Μακρόν στηρίζει την κυβέρνηση Μπαϊρού – «Δεν αρνείται την πραγματικότητα ούτε καταστροφολογεί»

Μπροστά στην εκκολαπτόμενη, νέα, πολιτική κρίση στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασ...
15:46 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ-Δανία: Διπλωματικό επεισόδιο μετά τις αποκαλύψεις για μυστικές επιχειρήσεις «επιρροής» στη Γροιλανδία – Αμερικανοί «πράκτορες» σπέρνουν διχόνοια στο νησί

Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες, έ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο