Στα Λουτρά Αιδηψού η Ταμίλα Κουλίεβα για ένα αναζωογονητικό ιαματικό μπάνιο

Στα Λουτρά Αιδηψού βρέθηκε η Ταμίλα Κουλίεβα απολαμβάνοντας ένα ιαματικό λουτρό και χαρίζοντας στον εαυτό της στιγμές χαλάρωσης, αναζωογόνησης και ευεξίας.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, «Άγιος έρωτας», βρήκε τον απαραίτητο χρόνο και ταξίδεψε στη Βόρεια Εύβοια, όπου βρίσκονται τα Λουτρά Αιδηψού και έκανε μπάνιο στις ιαματικές πηγές της πόλης.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τις γούρνες, που αναβλύζουν ιαματικό ζεστό νερό και είναι σε μία από τις παραλίες της περιοχής.

«Η Ελλάδα είναι γεμάτη μοναδικά και ιδιαίτερα τοπία. Φημισμένες για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και την γαλήνια ατμόσφαιρα, αυτές οι φυσικές ιαματικές πηγές προσφέρουν στους επισκέπτες μια απολύτως αναζωογονητική εμπειρία. Απόλυτη ξεκούραση σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Ήσυχο και χαλαρό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ταμίλα Κουλίεβα.