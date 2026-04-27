Ζωή Κρονάκη: «Η ζωή μου είναι πάντα και στο δευτερόλεπτο οργανωμένη – Ο σύζυγος ευθύνεται για όλο αυτό»

Την Ζωή Κρονάκη υποδέχτηκε στο «Happy Day» τη Δευτέρα 27 Απριλίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η παρουσιάστρια στη συνέντευξή της, μίλησε για την οικογένειά της, και αναφέρθηκε στο τι αντιλήφθηκε για το θέμα της μητρότητας, μέσα από τη δουλειά που έκανε με τον εαυτό της.

Ανάμεσα σε άλλη, η Ζωή Κρονάκη μιλώντας με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, εξομολογήθηκε πως: «Έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου, ότι καλό είναι τις τύψεις να τις αφήνουμε εκεί που πρέπει να είναι».

«Γιατί αντιλαμβάνομαι στα χρόνια και κάνοντας και ψυχοθεραπεία, NLP, και πολλά κομμάτια μου προσπαθώ να βρω μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ότι πρέπει να είναι η μαμά ευτυχισμένη, να πατάει καλά στα πόδια της και να γνωρίζει τον εαυτό της. Και αν είναι ευτυχισμένη και το οικογενειακό περιβάλλον είναι ισορροπημένο, τότε ούτε τύψεις ούτε ενοχές χρειάζονται», εξήγησε στη συνέχεια.

«Δεν νομίζω να βγαίνει διαφορετικά»

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια είπε ότι: «Επομένως εμένα η ζωή μου είναι πάντα και στο δευτερόλεπτο οργανωμένη. Αν δεν ακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα έχοντας δύο παιδιά, δουλειά… Ο σύζυγος ευθύνεται για όλο αυτό, γιατί εγώ δεν είχα “κουτάκια” στη ζωή μου, ήμουν υποστηρικτής της “θεωρίας του χάους”».

«Ο Τάσος με έβαλε με κάποιο τρόπο σε αυτή τη διαδρομή. Το είχα προφανώς κάπου μέσα μου, το ανακάλυψα με τον Τάσο όμως αυτό και το ακολουθώ. Δεν βγαίνει αλλιώς, δεν νομίζω να βγαίνει διαφορετικά χωρίς “κουτάκια” αυτό το πράγμα», πρόσθεσε.