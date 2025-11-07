Ζωή Κρονάκη: «Υπέμεινα συμπεριφορές ως πιτσιρίκα που δεν μου άρεσαν μέχρι το όριο της δικής μου αξιοπρέπειας»

Η Ζωή Κρονάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Status» με τον Κωνσταντίνο Καμέα και μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την τηλεόραση, αλλά και τις δύσκολες συμπεριφορές που έχει αντιμετωπίσει στον χώρο των ΜΜΕ.

Αρχικά, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέφερε πως αυτό που την ενοχλεί περισσότερο είναι η έλλειψη παιδείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Εμένα με ενοχλεί η έλλειψη παιδείας, όχι μόνο εκπαίδευσης, γιατί και η εκπαίδευση για μένα είναι σημαντικό κομμάτι και γνώσεων στο κομμάτι της παρουσίασης, αλλά αν αντιπαρέλθω αυτού, θα σου πω ότι και η έλλειψη παιδείας με ενοχλεί πάρα πολύ και υπάρχει αυτούς τους παρουσιαστές».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι από τη στιγμή που είσαι ένας ενήλικας, οφείλεις να βάλεις το όριο στον εαυτό σου. Το πώς αντιμετωπίζει ο άλλος δηλαδή, είναι καθρέφτης ξεκάθαρα. Από κει και έπειτα υπήρξαν συμπεριφορές που με στεναχώρησαν και μετά έπρεπε να τις επεξεργαστώ».

Η ίδια αποκάλυψε ότι στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα υπέμεινε συμπεριφορές που δεν της άρεσαν, μέχρι το σημείο που η ίδια έθετε τα προσωπικά της όρια. «Υπέμεινα συμπεριφορές ως πιτσιρίκα που δεν μου άρεσαν μέχρι το όριο της δικής μου αξιοπρέπειας, του που εγώ έβαζα τον πήχη, που ήταν το red flag που λένε και οι νέοι τώρα. Εντάξει, το έχουμε μάθει κι αυτό. Επομένως δεν μου κόστισε ιδιαίτερα, γιατί είχα εγώ το δικό μου. Πήγε εκεί. Αν με ρωτήσεις γιατί δεν μίλησα εκείνη τη στιγμή, δεν είχα ακόμα τα κότσια να μιλήσω», δήλωσε.

Αναφερόμενη στη στάση της απέναντι στην τηλεόραση σήμερα, υπογράμμισε πως πλέον έχει μάθει να παίρνει θέση όταν χρειάζεται. «Το έκανα όμως αργότερα στην τηλεόραση. Ο τηλεθεατής έχει το τηλεκοντρόλ στο χέρι του και έχει και τη δύναμη και έχει και την ευθύνη του τι θα επιλέξει. Εγώ είμαι της άποψης ότι έχουμε εκπαιδεύσει τον τηλεθεατή να βλέπει συγκεκριμένα πράγματα και να αρέσκεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Προτιμώ να είμαι σε μία εκπομπή με ωραίο περιεχόμενο, παρά να είμαι σε μία εκπομπή που δεν μου αρέσουν τα θέματα που θα διαχειριστώ και κάνουν υψηλά νούμερα τηλεθέασης».