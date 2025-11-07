Conference League: Μεγάλη εμφάνιση της Ομόνοιας – Στην 15η θέση η ΑΕΚ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Conference League: Μεγάλη εμφάνιση της Ομόνοιας – Στην 15η θέση η ΑΕΚ

Σε ένα πολύ απαιτητικό ματς που έμοιαζε με τελικό για την Ομόνοια, η Κυπριακή ομάδα έφυγε με έναν βαθμό από τη Λοζάνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Με γκολ του Νεοφύτου στο 34΄ η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ πήρε ισοπαλία 1-1 και έγινε η πρώτη που «κόβει» βαθμούς από τους Ελβετούς στη League Phase της διοργάνωσης. Ένας υπερπολύτιμος πόντος που κρατάει την Ομόνοια «ζωντανή» στην υπόθεση πρόκριση. Η Λοζάνη έχασε πέναλτι στο 90΄!

Από τα υπόλοιπα ματς ξεχώρισε το «ξέσπασμα» της Ντιναμό Κιέβου που είχε ξεκινήσει με δύο ήττες. Το… μάρμαρο πλήρωσε η Ζρίνσκι την οποία οι Ουκρανοί συνέτριψαν 6-0 στην ουδέτερη έδρα της Πολωνίας (Λούμπλιν). Μάλιστα είχαν έξι διαφορετικούς σκόρερ!

«Κεφάλι» στην υπόθεση της απευθείας πρόκρισης στα νοκ άουτ του Conference League πήρε από πολύ νωρίς η Σάμσουνσπορ. Η τουρκική ομάδα επικράτησε εντός έδρας με 3-0 της Χάμρουν και με το 3 στα 3 στα μισά της League Phase έχει, πλέον, το «πάνω χέρι» για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Το απόλυτο διατήρησε και η Τσέλιε, παρότι δεν σκόραρε το «κανόνι» των Σλοβένων, Βράνκο Κοβάτσεβιτς. Με ανατροπή μέσα σε πέντε λεπτά στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αλμπερτ Ριέρα νίκησε με 2-1 την Λέγκια Βαρσοβίας και ισοβαθμεί στην κορυφή με τις Σάμσουνσπορ και Μάιντς (από 9 βαθμούς).

Η γερμανική ομάδα επικράτησε και αυτή με ανατροπή, 2-1 της Φιορεντίνα, που πάει από το κακό στο χειρότερο, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα.

Σε έκπληξη της διοργάνωσης εξελίσσεται η Λίνκολν που πήρε ακόμα έναν βαθμό -έφτασε τους 4- με την ισοπαλία 1-1 εναντίον της Ριέκα στο Γιβραλτάρ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

  • Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-0 (28′ Μπονταρένκο, 68′ Κάουα Ελίας)
  • Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-0
  • Μάιντς (Γερμανία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-1 (68′ Χόλερμπαχ – 16′ Σομ)
  • Τσέλιε (Σλοβενία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 2-1 (72′ Ιοσίνοφ, 77′ Καρνίτσνικ – 17′ Ουρμπάνσκι)
  • Κουόπιο (Φινλανδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 2-1 (41′ Αντβι, 48′ Πενάνεν – 3′ Μαρσέλι)
  • ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-1 (90′ πέν. Γιόβιτς – 21′ πέν. Μπερκ)
  • Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)-Χάμρουν (Μάλτα) 3-0 (18′ Χόλσε, 58′ Κιλίνκ, 77′ Μάριους)
  • ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Αμπερντίν (Σκωτία) 0-0
  • Νόα (Αρμενία)-Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 1-2 (21′ Μουλαχουσεΐνοβιτς – 10′ Σλάβιτσεκ, 24′ Σιλά)
  • Χάκεν (Σουηδία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2 (61΄ Ντέμπε – 21΄ Ενσίσκο, 60΄ Γκόντο)
  • Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 3-1 (22΄ Λακρουά, 45+4΄,57΄ Σαρ – 54΄ Μάινανς)
  • Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 6-0 (21΄ Ποπόφ, 56΄ Γκερέρο, 59΄ Καμπάιεφ, 67΄ Μπουγιάλσκι, 78΄ Γιαρμολένκο, 83΄ Μπιανούτσα)
  • Λοζάνη (Ελβετία)-Ομόνοια (Κύπρος) 1-1 (40΄ Μπάιρ – 34΄ Νεοφύτου)
  • Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 1-1 (49΄ Λατίφι – 90+10΄ Λοζάνο)
  • Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ριέκα (Κοατία) 1-1 (83΄ Κίκε Γκόμεζ – 41΄ Φρουκ)
  • Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-2 (58΄ Παλασόν, 83΄ Ντε Φρούτος, 90+4΄ Αλβάρο Γκαρθία – 11΄ Πάλμα, 39΄ Κόζουμπαλ)
  • Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ντρίτα (Κόσοβο) 0-1 (57΄ Αϊζεράι)
  • Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Κραϊόβα (Ρουμανία) 0-0 (37΄ Ρόμαντσουκ)

Βαθμολογία League Phase του Conference League

  1. Σαμσουνσπόρ 3 (7-0) 9
  2. Τσέλιε 3 (7-2) 9
  3. Μάιντς 3 (4-1) 9
  4. ΑΕΚ Λάρνακας 3 (5-0) 7
  5. Λωζάνη 3 (5-1) 7
  6. Ράγιο Βαγιεκάνο 3 (7-4) 7
  7. Στρασμπούρ 3 (5-3) 7
  8. Φιορεντίνα 3 (6-2) 6
  1. Κρίσταλ Πάλας 3 (5-2) 6
  2. Σαχτάρ 3 (6-4) 6
  3. Κουόπιο 3 (4-2) 5
  4. Ράκοβ 3 (3-1) 5
  5. Ντρίτα 3 (3-2) 5
  6. Γιαγκελόνια 3 (3-2) 5
  7. ΑΕΚ 3 (8-4) 4
  8. Σπάρτα Πράγας 3 (4-2) 4
  9. Νόα 3 (3-3) 4
  10. Ριέκα 3 (2-2) 4
  11. Σίγκμα Όλομουτς 3 (3-4) 4
  12. Κραϊόβα 3 (2-3) 4
  13. Σκεντίγια 3 (2-3) 4
  14. Ρεντ Ιμπς 3 (3-7) 4
  15. Λεχ Πόζναν 3 (7-6) 3
  16. Ντιναμό Κιέβου 3 (6-5) 3
  1. Λέγκια Βαρσοβίας 3 (3-4) 3
  2. Ζρίνσκι 3 (5-7) 3
  3. Άλκμααρ 3 (2-7) 3
  4. Χάκεν 3 (3-4) 2
  5. Ομόνοια 3 (2-3) 2
  6. Σέλμπουρν 3 (0-2) 1
  7. Σάμροκ Ρόβερς 3 (2-7) 1
  8. Μπρεϊνταμπλικ 3 (0-5) 1
  9. Αμπερντίν 3 (2-9) 1
  10. Σλόβαν 3 (2-6) 0
  11. Σπάρτανς 3 (0-5) 0
  12. Ραπίντ 3 (1-8) 0

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Διπλασιάζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα AI για δημιουργία βίντεο από κείμενο είναι πλέον διαθέσιμο σε Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:15 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Euroleague: Με πρωταγωνιστή τον Μάικ Τζέιμς η Μονακό πήρε το «θρίλερ» στο Βελιγράδι – Η βαθμολογία πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού

Η δεύτερη ημέρα της 9ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε με δύο μεγάλα αποτελέσματα για...
01:45 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ρονάλντο για την απουσία του από τις τις κηδείες των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα: «Δεν ήθελα να τις μετατρέψω σε τσίρκο» -ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δικαιολόγησε την απουσία του από τις κηδείες του Ντιόγκο Ζότα και του αδε...
00:45 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Europa League: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μοίραζε… γκολ στο 4-3 της Γκενκ επί της Μπράγκα – 10ος ο ΠΑΟΚ, στην 16η θέση ο Παναθηναϊκός

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε σπουδαίο ματς με τη Γκενκ στην Πορτογαλία, ήταν ο δημιουργός του...
00:15 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα μείωσε την απόσταση από την Τσεχία

Η νίκη του ΠΑΟΚ, η επιτυχία του Παναθηναϊκού και η ισοπαλία της ΑΕΚ έφεραν σημαντικό όφελος γι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς