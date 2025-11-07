Conference League: Μεγάλη εμφάνιση της Ομόνοιας – Στην 15η θέση η ΑΕΚ

Σε ένα πολύ απαιτητικό ματς που έμοιαζε με τελικό για την Ομόνοια, η Κυπριακή ομάδα έφυγε με έναν βαθμό από τη Λοζάνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Με γκολ του Νεοφύτου στο 34΄ η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ πήρε ισοπαλία 1-1 και έγινε η πρώτη που «κόβει» βαθμούς από τους Ελβετούς στη League Phase της διοργάνωσης. Ένας υπερπολύτιμος πόντος που κρατάει την Ομόνοια «ζωντανή» στην υπόθεση πρόκριση. Η Λοζάνη έχασε πέναλτι στο 90΄!

Από τα υπόλοιπα ματς ξεχώρισε το «ξέσπασμα» της Ντιναμό Κιέβου που είχε ξεκινήσει με δύο ήττες. Το… μάρμαρο πλήρωσε η Ζρίνσκι την οποία οι Ουκρανοί συνέτριψαν 6-0 στην ουδέτερη έδρα της Πολωνίας (Λούμπλιν). Μάλιστα είχαν έξι διαφορετικούς σκόρερ!

«Κεφάλι» στην υπόθεση της απευθείας πρόκρισης στα νοκ άουτ του Conference League πήρε από πολύ νωρίς η Σάμσουνσπορ. Η τουρκική ομάδα επικράτησε εντός έδρας με 3-0 της Χάμρουν και με το 3 στα 3 στα μισά της League Phase έχει, πλέον, το «πάνω χέρι» για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Το απόλυτο διατήρησε και η Τσέλιε, παρότι δεν σκόραρε το «κανόνι» των Σλοβένων, Βράνκο Κοβάτσεβιτς. Με ανατροπή μέσα σε πέντε λεπτά στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αλμπερτ Ριέρα νίκησε με 2-1 την Λέγκια Βαρσοβίας και ισοβαθμεί στην κορυφή με τις Σάμσουνσπορ και Μάιντς (από 9 βαθμούς).

Η γερμανική ομάδα επικράτησε και αυτή με ανατροπή, 2-1 της Φιορεντίνα, που πάει από το κακό στο χειρότερο, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα.

Σε έκπληξη της διοργάνωσης εξελίσσεται η Λίνκολν που πήρε ακόμα έναν βαθμό -έφτασε τους 4- με την ισοπαλία 1-1 εναντίον της Ριέκα στο Γιβραλτάρ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-0 (28′ Μπονταρένκο, 68′ Κάουα Ελίας)

Μάιντς (Γερμανία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-1 (68′ Χόλερμπαχ – 16′ Σομ)

Τσέλιε (Σλοβενία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 2-1 (72′ Ιοσίνοφ, 77′ Καρνίτσνικ – 17′ Ουρμπάνσκι)

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)-Χάμρουν (Μάλτα) 3-0 (18′ Χόλσε, 58′ Κιλίνκ, 77′ Μάριους)

Νόα (Αρμενία)- Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 1-2 (21′ Μουλαχουσεΐνοβιτς – 10′ Σλάβιτσεκ, 24′ Σιλά)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 1-1 (49΄ Λατίφι – 90+10΄ Λοζάνο)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ριέκα (Κοατία) 1-1 (83΄ Κίκε Γκόμεζ – 41΄ Φρουκ)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-2 (58΄ Παλασόν, 83΄ Ντε Φρούτος, 90+4΄ Αλβάρο Γκαρθία – 11΄ Πάλμα, 39΄ Κόζουμπαλ)

Βαθμολογία League Phase του Conference League

Σαμσουνσπόρ 3 (7-0) 9 Τσέλιε 3 (7-2) 9 Μάιντς 3 (4-1) 9 ΑΕΚ Λάρνακας 3 (5-0) 7 Λωζάνη 3 (5-1) 7 Ράγιο Βαγιεκάνο 3 (7-4) 7 Στρασμπούρ 3 (5-3) 7 Φιορεντίνα 3 (6-2) 6

Κρίσταλ Πάλας 3 (5-2) 6 Σαχτάρ 3 (6-4) 6 Κουόπιο 3 (4-2) 5 Ράκοβ 3 (3-1) 5 Ντρίτα 3 (3-2) 5 Γιαγκελόνια 3 (3-2) 5 ΑΕΚ 3 (8-4) 4 Σπάρτα Πράγας 3 (4-2) 4 Νόα 3 (3-3) 4 Ριέκα 3 (2-2) 4 Σίγκμα Όλομουτς 3 (3-4) 4 Κραϊόβα 3 (2-3) 4 Σκεντίγια 3 (2-3) 4 Ρεντ Ιμπς 3 (3-7) 4 Λεχ Πόζναν 3 (7-6) 3 Ντιναμό Κιέβου 3 (6-5) 3