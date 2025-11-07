Conference League: Μεγάλη εμφάνιση της Ομόνοιας – Στην 15η θέση η ΑΕΚ

Σε ένα πολύ απαιτητικό ματς που έμοιαζε με τελικό για την Ομόνοια, η Κυπριακή ομάδα έφυγε με έναν βαθμό από τη Λοζάνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Με γκολ του Νεοφύτου στο 34΄ η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ πήρε ισοπαλία 1-1 και έγινε η πρώτη που «κόβει» βαθμούς από τους Ελβετούς στη League Phase της διοργάνωσης. Ένας υπερπολύτιμος πόντος που κρατάει την Ομόνοια «ζωντανή» στην υπόθεση πρόκριση. Η Λοζάνη έχασε πέναλτι στο 90΄!
Από τα υπόλοιπα ματς ξεχώρισε το «ξέσπασμα» της Ντιναμό Κιέβου που είχε ξεκινήσει με δύο ήττες. Το… μάρμαρο πλήρωσε η Ζρίνσκι την οποία οι Ουκρανοί συνέτριψαν 6-0 στην ουδέτερη έδρα της Πολωνίας (Λούμπλιν). Μάλιστα είχαν έξι διαφορετικούς σκόρερ!
«Κεφάλι» στην υπόθεση της απευθείας πρόκρισης στα νοκ άουτ του Conference League πήρε από πολύ νωρίς η Σάμσουνσπορ. Η τουρκική ομάδα επικράτησε εντός έδρας με 3-0 της Χάμρουν και με το 3 στα 3 στα μισά της League Phase έχει, πλέον, το «πάνω χέρι» για να συνεχίσει στη διοργάνωση.
Το απόλυτο διατήρησε και η Τσέλιε, παρότι δεν σκόραρε το «κανόνι» των Σλοβένων, Βράνκο Κοβάτσεβιτς. Με ανατροπή μέσα σε πέντε λεπτά στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αλμπερτ Ριέρα νίκησε με 2-1 την Λέγκια Βαρσοβίας και ισοβαθμεί στην κορυφή με τις Σάμσουνσπορ και Μάιντς (από 9 βαθμούς).
Η γερμανική ομάδα επικράτησε και αυτή με ανατροπή, 2-1 της Φιορεντίνα, που πάει από το κακό στο χειρότερο, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα.
Σε έκπληξη της διοργάνωσης εξελίσσεται η Λίνκολν που πήρε ακόμα έναν βαθμό -έφτασε τους 4- με την ισοπαλία 1-1 εναντίον της Ριέκα στο Γιβραλτάρ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-0 (28′ Μπονταρένκο, 68′ Κάουα Ελίας)
- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-0
- Μάιντς (Γερμανία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-1 (68′ Χόλερμπαχ – 16′ Σομ)
- Τσέλιε (Σλοβενία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 2-1 (72′ Ιοσίνοφ, 77′ Καρνίτσνικ – 17′ Ουρμπάνσκι)
- Κουόπιο (Φινλανδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 2-1 (41′ Αντβι, 48′ Πενάνεν – 3′ Μαρσέλι)
- ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-1 (90′ πέν. Γιόβιτς – 21′ πέν. Μπερκ)
- Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)-Χάμρουν (Μάλτα) 3-0 (18′ Χόλσε, 58′ Κιλίνκ, 77′ Μάριους)
- ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Αμπερντίν (Σκωτία) 0-0
- Νόα (Αρμενία)-Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 1-2 (21′ Μουλαχουσεΐνοβιτς – 10′ Σλάβιτσεκ, 24′ Σιλά)
- Χάκεν (Σουηδία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2 (61΄ Ντέμπε – 21΄ Ενσίσκο, 60΄ Γκόντο)
- Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 3-1 (22΄ Λακρουά, 45+4΄,57΄ Σαρ – 54΄ Μάινανς)
- Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 6-0 (21΄ Ποπόφ, 56΄ Γκερέρο, 59΄ Καμπάιεφ, 67΄ Μπουγιάλσκι, 78΄ Γιαρμολένκο, 83΄ Μπιανούτσα)
- Λοζάνη (Ελβετία)-Ομόνοια (Κύπρος) 1-1 (40΄ Μπάιρ – 34΄ Νεοφύτου)
- Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 1-1 (49΄ Λατίφι – 90+10΄ Λοζάνο)
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ριέκα (Κοατία) 1-1 (83΄ Κίκε Γκόμεζ – 41΄ Φρουκ)
- Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-2 (58΄ Παλασόν, 83΄ Ντε Φρούτος, 90+4΄ Αλβάρο Γκαρθία – 11΄ Πάλμα, 39΄ Κόζουμπαλ)
- Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ντρίτα (Κόσοβο) 0-1 (57΄ Αϊζεράι)
- Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Κραϊόβα (Ρουμανία) 0-0 (37΄ Ρόμαντσουκ)
Βαθμολογία League Phase του Conference League
- Σαμσουνσπόρ 3 (7-0) 9
- Τσέλιε 3 (7-2) 9
- Μάιντς 3 (4-1) 9
- ΑΕΚ Λάρνακας 3 (5-0) 7
- Λωζάνη 3 (5-1) 7
- Ράγιο Βαγιεκάνο 3 (7-4) 7
- Στρασμπούρ 3 (5-3) 7
- Φιορεντίνα 3 (6-2) 6
- Κρίσταλ Πάλας 3 (5-2) 6
- Σαχτάρ 3 (6-4) 6
- Κουόπιο 3 (4-2) 5
- Ράκοβ 3 (3-1) 5
- Ντρίτα 3 (3-2) 5
- Γιαγκελόνια 3 (3-2) 5
- ΑΕΚ 3 (8-4) 4
- Σπάρτα Πράγας 3 (4-2) 4
- Νόα 3 (3-3) 4
- Ριέκα 3 (2-2) 4
- Σίγκμα Όλομουτς 3 (3-4) 4
- Κραϊόβα 3 (2-3) 4
- Σκεντίγια 3 (2-3) 4
- Ρεντ Ιμπς 3 (3-7) 4
- Λεχ Πόζναν 3 (7-6) 3
- Ντιναμό Κιέβου 3 (6-5) 3
- Λέγκια Βαρσοβίας 3 (3-4) 3
- Ζρίνσκι 3 (5-7) 3
- Άλκμααρ 3 (2-7) 3
- Χάκεν 3 (3-4) 2
- Ομόνοια 3 (2-3) 2
- Σέλμπουρν 3 (0-2) 1
- Σάμροκ Ρόβερς 3 (2-7) 1
- Μπρεϊνταμπλικ 3 (0-5) 1
- Αμπερντίν 3 (2-9) 1
- Σλόβαν 3 (2-6) 0
- Σπάρτανς 3 (0-5) 0
- Ραπίντ 3 (1-8) 0