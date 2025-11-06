Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία του γαμπρού του 39χρονου θύματος – Το άγριο επεισόδιο λίγους μήνες πριν από το μακελειό και οι φόβοι για συνέχιση της βεντέτας

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, μετά και την δημοσιοποίηση του βίντεο που καταγράφει τον 43χρονο γαμπρό και τον 48χρονο ξάδελφο του θύματος -οι οποίοι συνελήφθησαν- να βρίσκονται σε ύψωμα την ώρα της συμπλοκής, με τον έναν από αυτούς να ανοίγει πυρ με καλάσνικοφ. Παράλληλα, στη φυλακή θα οδηγηθούν οι 2 τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους, ενώ νέες πληροφορίες από περιστατικά του παρελθόντος μεταξύ των οικογενειών βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως μεταδίδει το Star, η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της εκφράζει με βεβαιότητα πως η βεντέτα θα συνεχιστεί, μόλις οι αστυνομικοί φύγουν από τα Βορίζια. «Είμαι σίγουρη ότι μετά από κάποιο καιρό πάλι θα κάνουν τα ίδια. Γιατί είναι η πέμπτη φορά που γίνεται ο σασμός και πάλι ξεκινούν πρώτοι».

Η κόντρα λίγους μήνες πριν και το μαχαίρωμα

Λίγους μήνες πριν, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ξέσπασε νέος τσακωμός επειδή οι Καργάκηδες ήθελαν να εκπληρώσουν ένα τάμα, χτίζοντας εκκλησάκι για τον Άγιο Ιωάννη, στο μέρος όπου οι Φραγκιαδάκηδες είχαν τα πρόβατά τους. «Εκεί που είχε ο αδελφός μου τα πρόβατα, είχαν απαιτήσει να χτίσουν μια εκκλησία. Οι άγιοι. Τελικά μπήκαν άνθρωποι στη μέση και στο τέλος τους είπαμε χτίστε το», συμπλήρωσε η αδελφή.

Ένα χρόνο πριν, βγήκαν και πάλι τα μαχαίρια ανάμεσά τους, όπως εξηγεί στο ίδιο μέρος ενημέρωσης κάτοικος του χωριού ο οποίος μεσολάβησε για να γίνει προσωρινός σασμός. «Ξεκίνησε μια παρεξήγηση πριν από περίπου έναν χρόνο, είχαν τσακωθεί τα παιδιά τους για τα κτηματικά. Ένα παιδί του Φραγκιαδάκη μαχαίρωσε ένα παιδί του Καργάκη. Εκεί, μπήκαμε εμείς στη μέση και κάναμε 4 μήνες να τους τα βρούμε», λέει ο κάτοικος.

Παράλληλα, στελέχη της ασφάλειας Ρεθύμνου αναζητούσαν πάνω από 3 μήνες μια σπείρα που έκλεβε ζώα από την περιοχή τους. Κατέληξαν σε 5 άτομα, με τα 3 από αυτά να είναι από την οικογένεια των Καργάκηδων, ενώ 2 είναι συμπέθεροί τους. Οι αστυνομικοί, μάλιστα, στην κατοχή τους βρήκαν και περίπου 200 αιγοπρόβατα που κατείχαν παράνομα.

Το βίντεο και οι συλλήψεις

Όπως έγινε γνωστό, βίντεο που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, απεικονίζει τον 43χρονο γαμπρό του θύματος να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα την ώρα της συμπλοκής, καθώς και άλλο άτομο το οποίο βρίσκεται μαζί του. Και τα 2 άτομα έχουν συλληφθεί από τις Αρχές.

Ο 43χρονος, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης, βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας, αρνείται τις κατηγορίες για τη συμμετοχή του στο ένοπλο επεισόδιο του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στα Βορίζια και για τον θανάσιμο τραυματισμό της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του, Θεονύμφη Μπέρκη, ο 43χρονος ισχυρίζεται πως δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό του στο επίμαχο βίντεο. Ωστόσο, σε ένα μέρος του βίντεο που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο ένοπλος στρίβει το κεφάλι και η κάμερα του ατόμου που τον τραβούσε χωρίς να το καταλάβει εκείνος και ο συνεργός του, κατέγραψε το πρόσωπό του. Έτσι ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για τον θάνατο της 56χρονης, ενώ κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης. Σημειώνεται ότι ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Οι Αρχές προχώρησαν στη συνέχεια στη σύλληψη και του δεύτερου άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο να είναι μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου θύματος, την ώρα της συμπλοκής στα Βορίζια. Ο άνδρας αυτός, όπως έγραψε το enikos.gr είναι ξάδελφος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Πρόκειται για 48χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από δύο μαρτυρικές καταθέσεις.

Ανήλικα παιδιά κρατούσαν όπλα

Την ίδια στιγμή, σοκ προκαλεί πληροφορία που μετέδωσε το Mega, σύμφωνα με τη οποία, υπάρχουν μαρτυρίες, οι οποίες δεν αποκλείεται στη συνέχεια να γίνουν και καταγγελίες, από αυτόπτες μάρτυρες που φέρεται να λένε ότι πολύ κοντά στο σημείο που έγινε το μακελειό, ανήλικα παιδιά κρατούσαν όπλα.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι μαθητής Γυμνασίου κρατούσε καραμπίνα στα χέρια, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρο εάν πυροβόλησε ή συμμετείχε στο περιστατικό.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 τραυματίες του ΠΑΓΝΗ – Κρατούν στάση αναμονής

Την Πέμπτη προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου. Πρόκειται για μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και πιο συγκεκριμένα για τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, 30 ετών.

Οι δύο άνδρες, αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για τον θάνατο του Φανούρη. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λένε οι συνήγοροί τους, ότι δεν υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό που να αποδεικνύει ξεκάθαρα την εμπλοκή τους στη μέχρι τώρα δικογραφία. Ουσιαστικά, κρατούν μια στάση αναμονής, σύμφωνα με το Star.

Λένε, ότι από την στιγμή που δεν έχουν βρεθεί όπλα, δεν υπάρχουν ιατροδικαστικές εξετάσεις στα χέρια των δικηγόρων τους, δεν υπάρχουν αποτελέσματα από τα δείγματα για την πυρίτιδα στα χέρια ή τα ρούχα τους, δεν θέλουν να δώσουν κανένα παραπάνω στοιχείο για το ποιος ήταν ο ρόλος τους στην αιματηρή συμπλοκή.

Ισχυρίστηκαν ότι όντως βρισκόταν εκεί, ότι είδαν τον Φανούρη να πλησιάζει, να πυροβολεί προς το μέρος τους και να τους τραυματίζει, χωρίς καμία άλλη λεπτομέρεια.

Όταν οι γιατροί δώσουν «το πράσινο φως» για τους δύο τραυματίες, τότε θα μεταφερθούν σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

«Να μην καεί το χωριό»

Τέλος, μήνυμα σασμού έστειλε μέσα από τον ΑΝΤ1 η μητέρα της άτυχης 56χρονης.

«Να μη ξανασυμβεί αυτό που συνέβη. Να μη ξαναθρηνήσουμε θύματα, ούτε από την μια μεριά, ούτε από την άλλη. Αν θέλουν. Θέλω να γίνει ειρήνη στο χωριό» είπε η ίδια.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι: «Να μην καεί το χωριό. Γιατί αν το συνεχίσουν έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ θα μείνω στο σπίτι μου, δεν πάω πουθενά».

Τη Δευτέρα θα επιστρέψουν οι μαθητές στα θρανία

Σε μία προσπάθεια να επανέλθουν όλοι στην κανονικότητα, την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Βοριζίων θα ανοίξουν ξανά τις πύλες τους και θα υποδεχτούν τους μαθητές τους, σύμφωνα με το Cretalive.

Tο πρωί της Πέμπτης στα Βορίζια βρέθηκε ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Μανώλης Μπελαδάκης, συνοδευόμενος από στελέχη εκπαίδευσης, τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους, μέλη του ΚΕΔΑΣΥ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και μέλη της κινητής ομάδας ψυχικής υγείας ενηλίκων της 7ης ΥΠΕ. Έγινε μία συνάντηση με γονείς και εκπαιδευτικούς που διήρκησε 3 ώρες.

Ο κ. Μπελαδάκης είπε στο Cretalive πως έπειτα από μία βδομάδα αναστολής λειτουργίας, οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία τη Δευτέρα. Εκεί θα βρίσκονται επιστήμονες ψυχικής υγείας, το κλιμάκιο που στέλνει το Υπουργείο Παιδείας από την Αθήνα αλλά και στελέχη υπηρεσιών από την Κρήτη, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό των μαθητών της περιοχής.

Μάλιστα, οι γονείς που θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο δε θα φύγουν, θα μείνουν εκεί και θα έχουν επαφή και εκείνοι με τους επιστήμονες. Στη συνάντηση που έγινε, εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες, προβληματισμοί, όμως συμφωνήθηκε πως το άνοιγμα των σχολείων θα λειτουργήσει θετικά για τα παιδιά.

Η έρευνα για την ταυτοποίηση του βομβιστή – Άφαντα τα όπλα

Η έρευνα για την ταυτοποίηση και του βομβιστή, σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε καλό δρόμο και θεωρείται θέμα χρόνου. «Αυτή είναι μια ξεχωριστή έρευνα και αναγνωρίζετε το επόμενο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί θα έχουν στοιχεία και για αυτό. Αναμένουμε κάποιες αναλύσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όμως προχωράμε πολύ καλά και με πολύ γοργά βήματα θα έλεγα», τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν αδιάκοπες. Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ προσήχθησαν τρία άτομα που αποπειράθηκαν να εισέλθουν στο χωριό χωρίς να μένουν εκεί ενώ σήμερα έγιναν 5 κατ’ οίκον έρευνες και προσαγωγές για άλλη υπόθεση που αφορά σε ζωοκλοπές. Η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων συνεχίζεται.

Η έντονη παρουσία της Αστυνομίας στο χωριό θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία.