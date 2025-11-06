Σαρκοζί: Του στέλνουν γράμματα, δώρα, αλλά και χρήματα στη φυλακή – «Το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφτεί»

«Το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφτεί» τονίζει ο Νικολά Σαρκοζί μέσα από τη φυλακή του Παρισιού, όπου εκτίει πενταετή κάθειρξη.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας λαμβάνει καθημερινά εκατοντάδες γράμματα, δώρα, ακόμα και… χρήματα από θαυμαστές και οπαδούς του.

Το προσωπικό ασφαλείας περνά ώρες ελέγχοντας τους σάκους που λαμβάνει ο Σαρκοζί, προτού του παραδώσουν τα γράμματα και εκείνος με τη σειρά του τα παραδώσει στους δικηγόρους του και αυτοί μετά στο Προεδρικό Γραφείο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νικολά Σαρκοζί υπόσχεται ότι θα απαντήσει στα γράμματα, ενώ τονίζει ότι «το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφτεί».

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας λαμβάνει ακόμη και χρήματα που του στέλνουν οι θαυμαστές του… για να αγοράσει τρόφιμα στη φυλακή.

Merci du fond du cœur pour votre mobilisation ✉️ ! La fin de l’histoire n’est pas écrite… pic.twitter.com/L2eIRoWBvv — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 6, 2025

Δημοσιογράφος του Paris Match αναφέρει ότι ο Σαρκοζί αγοράζει απο το σούπερ μάρκετ της φυλακής κονσέρβα τόνο, γιαούρτια, ενώ το μενού δεν είναι το ίδιο και για τους υπόλοιπους κρατούμενους.

Στις 10 Νοεμβρίου αναμένεται η ακρόαση για να αποφασίσουν οι δικαστές αν θα απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στο αίτημα αποφυλάκισης του Σαρκοζί, ώστε να βγει λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.