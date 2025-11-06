Χατζηδάκης-Επίτροπος Χάνσεν: Δέσμευση και των δύο πλευρών να συνεχιστεί η συνεργασία προς όφελος των Ελλήνων αγροτών

Enikos Newsroom

πολιτική

Κωστής Χατζηδάκης

«Δέσμευση και των δύο πλευρών είναι να συνεχιστεί η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, προς όφελος των Ελλήνων αγροτών» επισημαίνεται σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, μετά την συνάντηση που είχαν σήμερα στην Αθήνα.

Αναλυτικά, στο τέλος της συνάντησής τους, προέβησαν στην ακόλουθη κοινή δήλωση:

«Τους τελευταίους μήνες, η Ελληνική Κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προσκλήσεις όσον αφορά στις αγροτικές ενισχύσεις.

Η Ελληνική Κυβέρνηση προχωρεί με αποφασιστικά βήματα στην υλοποίηση ουσιαστικών διαρθρωτικών αλλαγών, μεταξύ των οποίων η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει αυτές τις προσπάθειες και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ιδίως τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του νέου Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των ενισχύσεων από τις Ελληνικές αρχές, το οποίο η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος. O καλύτερος τρόπος αποφυγής δημοσιονομικών διορθώσεων είναι ο πλήρης σεβασμός του δικαίου της ΕΕ.

Δέσμευση και των δύο πλευρών είναι να συνεχιστεί η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, προς όφελος των Ελλήνων αγροτών.

Κοινός μας στόχος είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, που θα στηρίζει τους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέα».

 

22:55 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

