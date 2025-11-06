Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1: «Χρυσό» διπλό στη Σουηδία με λυτρωτή τον Τζούριτσιτς

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μάλμε, Παναθηναϊκός, Τζούρισιτς

Ένα υπέροχο γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς στο 85ο λεπτό, χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 1-0 επί της Μάλμε στο «Eleda Stadion» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, φέρνοντας το «τριφύλλι» πιο κοντά στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι, είχαν δοκάρι με τον Τετέ, αλλά στο τέλος πήραν μία νίκη που άξιζαν 100%.

 

Η Μάλμε μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα, κι έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες σε διάστημα ενός λεπτού. Στο 8’ το σουτ του Ρόζενγκρεν αποκρούστηκε απ’ τον Λαφόν, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση, μετά την εκτέλεση του κόρνερ απ’ τον Μπουσανέλο, η μπάλα κατέληξε στον Ντζούριτς ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε εξ επαφής με εντυπωσιακό τρόπο την μπάλα που χτύπησε πάνω και στον Κώτσιρα κι άλλαξε πορεία.

Στο 18’ από πίεση του Τσιριβέγια ψηλά, οι «πράσινοι» έκλεψαν με τον Σφιντέρσκι, με τον Μπουσουλάντζιτς να τον ανατρέπει μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής Γουόλς έδειξε την άσπρη βούλα, ο VAR συμφώνησε, αλλά ο Σφιντέρσκι στην εκτέλεση δεν μπόρεσε να νικήσει το Έλμποργκ ο οποίος μπλόκαρε το πέναλτι του Πολωνού φορ.

Η Μάλμε έχασε τρομερή ευκαιρία στο 38’, όταν ο Τουμπά έχασε την μπάλα ψηλά με αποτέλεσμα να βγουν στην αντεπιθεση τρεις παίκτες της σουηδικής ομάδας αλλά ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε ένα καταπληκτικό τάκλιν και γλίτωσε τον Παναθηναϊκό.

Στο 44’ από νέα στατική φάση της σουηδικής ομάδας, ο Στρίγκερ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, όμως ο Λαφόν απέκρουσε ξανά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός άρχισε να χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη κυριαρχώντας στο ματς., 55’ από φάουλ του Τετέ, ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, όμως Ντζούριτς έκοψε την τελευταία

Στο 67’ από ωραίο συνδυασμό των Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, ο Τετέ έπιασε ένα τρομερό φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 70’ το σουτ του Κυριακόπουλου από το όριο της περιοχής αποκρούστηκε από τους αμυντικούς της Μάλμε.

Μετά από πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες ήρθε η ώρα της… λύτρωσης για τον Παναθηναϊκό. Από φάση διαρκείας στην περιοχή της Μάλμε, ο Τζούριτσιτς με υπέροχο σουτ σημάδεψε γωνία κι έκανε το 1-0 για το «τριφύλλι» πανηγυρίζοντας έξαλλα το γκολ μαζί με τους 1.000 φίλους του «τριφυλλιού» στο πέταλο.

Διαιτητής: Νίκολας Γουόλς (Σκωτία)

Κίτρινες: 41’ Ρόζενγκρεν, 88’ Βέκια – 43’ Σιώπης, 48’ Κώτσιρας, 56’ Τσιριβέγια, 78’ Τετέ

Αποβολές:

ΜΑΛΜΕ (Άρνες Μράβατς): Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον, Ντζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόζενγκρεν, Μπουσουλάντζιτς (65’ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (65’ Σουμάχ), Μπολίν (82’ Βέκια), Χακσαμπάνοβιτς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης (60’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Τετέ (82’ Μπακασέτας), Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (46’ Πάντοβιτς).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Διπλασιάζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα AI για δημιουργία βίντεο από κείμενο είναι πλέον διαθέσιμο σε Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:24 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις: Αυτή είναι η ενδεκάδα του «Δικέφαλου του Βορρά»

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Γιο...
18:47 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Νικόλαος Παππάς: Κορυφαίος νέος ιστιοπλόος στον κόσμο για το 2025 ο 13χρονος αθλητής του Ν.Ο Βόνιτσας

Τη μεγαλύτερη διάκριση στα 13 χρόνια της ζωής του γνώρισε ο Νικόλαος Παππάς. Έπειτα από παγκόσ...
16:47 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών για την καταγγελία Σούντγκρεν  

Προκαταρκτική έρευνα διεξάγει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, μετά την καταγγελία του Σουηδού ...
12:57 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Τόνι Άλεν: Συνελήφθη ο πρώην σταρ του NBA για κατοχή ναρκωτικών

Ο πρώην πρωταθλητής του NBA, Τόνι Άλεν, συνελήφθη σε τροχονομικό έλεγχο στην κομητεία Πόινσετ,...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς