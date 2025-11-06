Υπουργική Σύνοδος 3+1 για την Ενέργεια: Κοινή δέσμευση ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Κοινή δήλωση με την οποία σημειώνουν την δέσμευσή τους για την ενεργειακή ασφάλεια και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσαν οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας, ΗΠΑ, Κύπρου και Ισραήλ, μετά την συνάντησή τους στο Ζάππειο.

Οι υπουργοί Ενέργειας 3+1 επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου, ως βασικού παράγοντα για την περιφερειακή στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Καθώς η υπουργική Σύνοδος Ενέργειας 3+1 στην Αθήνα ολοκληρώθηκε, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα του το κείμενο της κοινής δήλωσης των 4 υπουργών, στην οποία υπογραμμίζεται η υποστήριξη των 4 χωρών σε ευρύτερα, εν εξελίξει αλλά και μελλοντικά, περιφερειακά έργα διασύνδεσης, όπως και η συνεργασία τους για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Ολόκληρη η κοινή δήλωση έχει ως εξής:

«Οι υπουργοί Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συναντήθηκαν σήμερα για να επιβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου, ως βασικού παράγοντα για την περιφερειακή στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους σε ευρύτερα περιφερειακά έργα διασύνδεσης, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και σε μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη, στην ανάπτυξη της ενέργειας και στη συνεργασία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν τη μορφή 3+1 για να υποστηρίξουν τον στόχο της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής, μειώνοντας την εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες και βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ ομοϊδεάτων περιφερειακών εταίρων.

Καταδίκασαν τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσει το συνεχιζόμενο πόλεμό της στην Ουκρανία. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ στον τομέα των ενεργειακών υποδομών. Οι υπουργοί σκοπεύουν να συνεδριάσουν στην Ουάσιγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου.»