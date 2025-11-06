Υπουργική Σύνοδος 3+1 για την Ενέργεια: Κοινή δέσμευση ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Enikos Newsroom

διεθνή

Υπουργική Σύνοδος 3+1 για την Ενέργεια: Κοινή δέσμευση ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Κοινή δήλωση με την οποία σημειώνουν την δέσμευσή τους για την ενεργειακή ασφάλεια και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσαν  οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας, ΗΠΑ, Κύπρου και Ισραήλ, μετά την συνάντησή τους στο Ζάππειο.

Οι υπουργοί Ενέργειας 3+1 επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου, ως βασικού παράγοντα για την περιφερειακή στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Καθώς η υπουργική Σύνοδος Ενέργειας 3+1 στην Αθήνα ολοκληρώθηκε, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα του το κείμενο της κοινής δήλωσης των 4 υπουργών, στην οποία υπογραμμίζεται η υποστήριξη των 4 χωρών σε ευρύτερα, εν εξελίξει αλλά και μελλοντικά, περιφερειακά έργα διασύνδεσης, όπως και η συνεργασία τους για την προστασία των ενεργειακών υποδομών. 

Ολόκληρη η κοινή δήλωση έχει ως εξής:

«Οι υπουργοί Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συναντήθηκαν σήμερα για να επιβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου, ως βασικού παράγοντα για την περιφερειακή στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους σε ευρύτερα περιφερειακά έργα διασύνδεσης, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και σε μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη, στην ανάπτυξη της ενέργειας και στη συνεργασία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν τη μορφή 3+1 για να υποστηρίξουν τον στόχο της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής, μειώνοντας την εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες και βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ ομοϊδεάτων περιφερειακών εταίρων.

Καταδίκασαν τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσει το συνεχιζόμενο πόλεμό της στην Ουκρανία. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ στον τομέα των ενεργειακών υποδομών. Οι υπουργοί σκοπεύουν να συνεδριάσουν στην Ουάσιγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Φορολογικό νομοσχέδιο: Τα οφέλη για νέους και ζευγάρια με παιδιά

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της τρίτης δόσης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου για το 2025.

Ένας Αυστραλός έχει το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο – Χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να το διαβάσει

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 λάθη στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:39 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Πανικός στον Λευκό Οίκο: Άνδρας κατέρρευσε δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας που στεκόταν πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, κατά τ...
20:23 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Φρικτή κακοποίηση γυναίκας – Την είχαν επί μήνες δεμένη και ημίγυμνη σε αυλή, την άφηναν νηστική και την πυροβολούσαν

Τα φριχτά βασανιστήρια στα οποία υπέβαλαν μια γυναίκα 5 άτομα, αποκαλύφθηκαν στο Τέξας, όταν η...
20:05 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Άντριου: Κλήθηκε στο Κογκρέσο για να δώσει εξηγήσεις γύρω από την σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο έκπτωτος πρίγκιπας, Άντριου Μάουντμπαντεν – Ουίνδσορ, κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον το...
19:35 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Κρις Ράιτ: «Η Ελλάδα είναι βασικός εταίρος μας στον τομέα της ενέργειας» – Όσα δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ευημερία στην πατρίδα και ειρήνη στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει εμπόριο....
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς