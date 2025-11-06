ΠΑΣΟΚ: Σε πλήρη πανικό ο Πρωθυπουργός, πανηγυρίζει για δικά μας έργα

«Με πολιτική κατανόηση και συγκατάβαση για τη δυσχερή πολιτική του θέση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη σημερινή δήλωσή του για τη συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 του Ιονίου Πελάγους να καταλήγει: “Μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και πολιτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο”», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη.

Προσθέτει ότι «προφανώς ο κ. Πρωθυπουργός ξέχασε τις δηλώσεις του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν λίγα μόλις χρόνια, σύμφωνα με τις οποίες: “δεν θα συνεχίσουμε τις διαμάχες του προηγούμενου αιώνα για τους υδρογονάνθρακες, ένα αγαθό που χάνει την αξία του”». Στο ίδιο πνεύμα αναφέρει ότι «ξέχασε επίσης, τις δηλώσεις υπουργών του ότι δεν πρόκειται να τρυπήσουμε τις θάλασσες μας για να βρούμε αέριο και πετρέλαιο».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ασφαλώς, από έναν Πρωθυπουργό σε πλήρη πανικό, δεν περιμέναμε να έχει έστω και τη στοιχειώδη πολιτική ευπρέπεια να αναγνωρίσει ότι όλα αυτά για τα οποία πανηγυρίζει σήμερα, είναι έργα του ΠΑΣΟΚ». «Είναι έργα», συνεχίζει, «που στηρίζονται στο Ν.4001/2011, με τον οποίο προκηρύχθηκε Διεθνής Διαγωνισμός και στη συνέχεια το Block 2 κατακυρώθηκε σε αναδόχους. Με τον ίδιο νόμο κατοχυρώθηκαν επίσης τα απώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΖ και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».