ΠΑΣΟΚ: Σε πλήρη πανικό ο Πρωθυπουργός, πανηγυρίζει για δικά μας έργα

Enikos Newsroom

πολιτική

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

«Με πολιτική κατανόηση και συγκατάβαση για τη δυσχερή πολιτική του θέση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη σημερινή δήλωσή του για τη συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 του Ιονίου Πελάγους να καταλήγει: “Μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και πολιτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο”», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη.

Προσθέτει ότι «προφανώς ο κ. Πρωθυπουργός ξέχασε τις δηλώσεις του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν λίγα μόλις χρόνια, σύμφωνα με τις οποίες: “δεν θα συνεχίσουμε τις διαμάχες του προηγούμενου αιώνα για τους υδρογονάνθρακες, ένα αγαθό που χάνει την αξία του”». Στο ίδιο πνεύμα αναφέρει ότι «ξέχασε επίσης, τις δηλώσεις υπουργών του ότι δεν πρόκειται να τρυπήσουμε τις θάλασσες μας για να βρούμε αέριο και πετρέλαιο».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ασφαλώς, από έναν Πρωθυπουργό σε πλήρη πανικό, δεν περιμέναμε να έχει έστω και τη στοιχειώδη πολιτική ευπρέπεια να αναγνωρίσει ότι όλα αυτά για τα οποία πανηγυρίζει σήμερα, είναι έργα του ΠΑΣΟΚ». «Είναι έργα», συνεχίζει, «που στηρίζονται στο Ν.4001/2011, με τον οποίο προκηρύχθηκε Διεθνής Διαγωνισμός και στη συνέχεια το Block 2 κατακυρώθηκε σε αναδόχους. Με τον ίδιο νόμο κατοχυρώθηκαν επίσης τα απώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΖ και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Φορολογικό νομοσχέδιο: Τα οφέλη για νέους και ζευγάρια με παιδιά

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της τρίτης δόσης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου για το 2025.

Ένας Αυστραλός έχει το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο – Χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να το διαβάσει

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 λάθη στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:46 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη σχετικά με την οπλοκατοχή

Τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεω...
20:10 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Κόντρα Μηταράκη-Γερουλάνου: «Η κυβέρνηση είναι στο πλευρό της μεσαίας τάξης» – «Η χώρα έχει ανάγκη άλλου σχεδίου»

Αντιπαράθεση είχαν ο Νότης Μηταράκης και ο Παύλος Γερουλάνος στη Βουλή κατά την συζήτηση επί τ...
19:46 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ-Γεωργαντάς: Κεντρική κυβερνητική επιλογή η μετάβαση στο Gov.gr, προσπάθεια απαξίωσης από ΚΥΔ – Τι είπε για Σημανδράκο, Τυχεροπούλου και «Φραπέ»

«Η μετάβαση στο κυβερνητικό νέφος ήταν κεντρική πολιτική της κυβέρνησης, την επικοινώνησα με τ...
19:06 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία της ομογενειακής οργάνωσης AHEPA

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς