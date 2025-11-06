Φρικτή κακοποίηση γυναίκας – Την είχαν επί μήνες δεμένη και ημίγυμνη σε αυλή, την άφηναν νηστική και την πυροβολούσαν

Τα φριχτά βασανιστήρια στα οποία υπέβαλαν μια γυναίκα 5 άτομα, αποκαλύφθηκαν στο Τέξας, όταν η αστυνομία την βρήκε ημίγυμνη και δεμένη στην πίσω αυλή ενός σπιτιού. Η γυναίκα φέρεται να βασανίστηκε και να κρατήθηκε αλυσοδεμένη για μήνες, με τους θύτες της να κατηγορούνται ότι την άφησαν εκτεθειμένη στην αυλή, να λιμοκτονήσει και την πυροβολούσαν με αεροβόλα όπλα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Αστυνομία του Ώστιν ανταποκρίθηκε σε κλήση στο νότιο τμήμα της πόλης, πριν από ένα μήνα, αφού είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στην υπηρεσία επειγόντων περιστατικών σχετικά με μια γυναίκα που φώναζε για βοήθεια και ήταν δεμένη με χειροπέδες σε μεταλλικό όργανο γυμναστικής στην πίσω αυλή.

Οι αστυνομικοί έφτασαν και βρήκαν την άγνωστη γυναίκα με σοβαρά τραύματα, γυμνή από τη μέση και κάτω, και δεμένη με αλυσίδες σε ένα σταντ με σάκο του μποξ. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν γρήγορα να ελευθερώσουν τη γυναίκα, αλλά «λόγω των σιδερένιων δεσμών», έπρεπε να καλέσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να φέρει ειδικό εξοπλισμό και να κόψει το μέταλλο.

«Η γυναίκα έδειχνε σημάδια σωματικής ταλαιπωρίας και είχε ορατά τραύματα που συνάδουν με παρατεταμένο περιορισμό», ανέφερε η αστυνομία. Καθώς προσπαθούσαν να ελευθερώσουν τη γυναίκα, πέντε ενήλικες που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά αμέσως συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση.

Η αστυνομία βρήκε επίσης δύο μικρά παιδιά που ζούσαν στο σπίτι, τα οποία τέθηκαν υπό την προστασία των Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιών.

Οι 5 ύποπτοι — η Michelle Garcia, 51 ετών, η Crystal Garcia, 21 ετών, ο Mache Carney, 32 ετών, ο Juan Pablo Castro, 30 ετών, και ο Maynard Lefevers, 21 ετών — φέρονται να κρατούσαν το θύμα αιχμάλωτο για μήνες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το θύμα είπε στους ερευνητές ότι ήταν φίλη με τη Michelle Garcia, αλλά δήλωσε ότι «σε κάποιο σημείο, αυτοί [η ομάδα] αποφάσισαν ότι δεν την συμπαθούσαν πλέον» και θα την κρατούσαν αιχμάλωτη, όπως έγραψε η εφημερίδα Austin American-Statesman.

Η γυναίκα είπε ότι αναγκάστηκε να ζήσει έξω για εβδομάδες και ότι την χτυπούσαν κάθε φορά που προσπαθούσε να δραπετεύσει. Δεν είναι σαφές πότε αιχμαλωτίστηκε το θύμα και για πόσο ακριβώς διάστημα κρατήθηκε.

Οι ντετέκτιβ είπαν ότι η γυναίκα τρεφόταν με ένα μόνο πιάτο φαγητό την ημέρα και ήταν αλυσοδεμένη σε ένα μεταλλικό σταντ γυμναστικής — μερικές φορές με τους δύο καρπούς της δεμένους πίσω από την πλάτη της.

Η συλληφθείσα Michelle Garcia φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι περιόριζε τη γυναίκα σε ένα γεύμα την ημέρα επειδή θεωρούσε ότι το θύμα είχε «παχύνει».

Ωστόσο, οι ερευνητές δήλωσαν ότι η γυναίκα φαινόταν σοβαρά υποσιτισμένη. Το θύμα είπε επίσης ότι τη νύχτα πριν βρεθεί, το παντελόνι της γλίστρησε και «τότε άρχισαν χειρότερα προβλήματα».

Οι βασανιστές της, την πυροβόλησαν με αεροβόλο όπλο, την έδεσαν με χειροπέδες σε ένα σταντ στην αυλή και την άφησαν εκεί ημίγυμνη όλη τη νύχτα ως «τιμωρία», ενώ η θερμοκρασία έπεσε πολύ, όπως αποκαλύφθηκε σε ένορκη κατάθεση που έγινε στο πλαίσιο της έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της, η γυναίκα υπέστη εκτεταμένα τραύματα. Βρέθηκε με ανοιχτές πληγές, και σοβαρά οιδήματα στους καρπούς, Είχε απώλεια ιστού από τα χέρια και τα πόδια της, εκτεταμένες ουλές από σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και ένα μεγάλο τραύμα στο πρόσωπο.

Όταν μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά της ήταν συμβατά με εβδομάδες βασανιστηρίων και αιχμαλωσίας. Οι εξετάσεις έδειξαν επίσης ότι ένα σφαιρίδιο είχε σφηνωθεί στο δεξί της μάτι.

Ο ένας εκ των κρατουμένων, ο Castro, φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι πυροβόλησε τη γυναίκα με ένα ηλεκτρικό αεροβόλο όπλο επειδή «δεν ήθελε να την αγγίξει».

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι όταν επέστρεφε από τη δουλειά, έπαιρνε το αεροβόλο όπλο από την ντουλάπα του και «την κυνηγούσε στην αυλή», επειδή όπως είπε «την μισεί».

Ένα από τα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι — ένα 4χρονο αγόρι που αναγνωρίστηκε ως γιος του ανθρώπου που πυροβολούσε — είπε ότι ο πατέρας του πυροβολούσε τη γυναίκα όποτε ήταν «κακή» και ότι η μητέρα του, η Carney, συνήθως στεκόταν και παρακολουθούσε.

Και οι πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για απαγωγή, βαριά σωματική βλάβη, πρόκληση σωματικής βλάβης σε ηλικιωμένο ή ανάπηρο άτομο και παράνομο περιορισμό της ελευθερίας. Όλοι κρατούνται στη φυλακή του Travis County με εγγύηση 305.000 δολάρια.