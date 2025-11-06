Αγγελική Νικολούλη: «Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς…» – Το πρώτο μήνυμα μετά την κηδεία της μητέρας της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αγγελική Νικολούλη: «Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς…» – Το πρώτο μήνυμα μετά την κηδεία της μητέρας της

Η Αγγελική Νικολούλη με την σπουδαία επαγγελματική πορεία της, έχει καταφέρει να κερδίσει τον θαυμασμό και την αγάπη χιλιάδες κόσμου. Την περασμένη Κυριακή (2/11) έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της μητέρας της, με το κοινό να σπεύδει να της συμπαρασταθεί με τα μηνύματά του.

Την Τετάρτη (5/11) τελέστηκε η κηδεία της μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη και το απόγευμα της Πέμπτης η καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο, για την αγάπη και το ενδιαφέρον που της έδειξε αυτές τις δύσκολες μέρες.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά της, η Αγγελική Νικολούλη αναφέρει: «Φίλοι μου, θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες. Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου.

Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία. Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς.

Ζητώ την κατανόηση σας γιατί το «Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα. Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, με νέες υποθέσεις και έρευνες. Σας ευχαριστώ όλους, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, Αγγελική».

18:02 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

