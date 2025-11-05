Αγγελική Νικολούλη: Συγκίνηση στo τελευταίο «αντίο» στη μητέρα της – ΦΩΤΟ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η κηδεία της Διονυσίας Λόξα, μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στον Πύργο Ηλείας. Η γνωστή δημοσιογράφος αποχαιρέτησε τη μητέρα της, που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο 1 Νοεμβρίου με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών.

Το τελευταίο αντίο στη μητέρα τους, Διονυσία Λόξα, είπαν τα παιδιά της Αγγελική, Μαρία και Νίκος Νικολούλης, οι συγγενείς και οι φίλοι. Με τη γνωστή δημοσιογράφο Αγγελική Νικολούλη και τα αδέρφια της βυθισμένους στο πένθος, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας. Πλήθος κόσμου συνόδευσε την αγαπημένη μητέρα της δημοσιογράφου στην τελευταία της κατοικία, με δάκρυα στα μάτια και λίγα λουλούδια.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του «Φως στο Τούνελ» αποχαιρέτησε τη μητέρα της, έπειτα από μακρά νοσηλεία το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο Νοσοκομείο του Ρίου. Στο πλευρό της βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο των ΜΜΕ, που θέλησαν να της συμπαρασταθούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews.

Η δημοσιογράφος βαθιά συντετριμμένη, παρέμεινε διακριτική, χωρίς δηλώσεις ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές έντονης φόρτισης, καθώς η απώλεια της μητέρας της αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για την ίδια. Η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, με τη δημοσιογράφο να έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την αγάπη, τη στήριξη και τη δύναμη που της έδινε η μητέρα της σε κάθε στάδιο της ζωής και της καριέρας της.