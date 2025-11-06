Σμαράγδα Καρύδη: «Με κάποιο τρόπο οφείλω την ύπαρξή μου στην Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος θα είναι το Σάββατο 8 Νοεμβρίου η Σμαράγδα Καρύδη. Ένα τρέιλερ για το νέο «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Σε αυτό, η καταξιωμένη καλλιτέχνις αναφέρεται στους δύο γονείς της, την Τζούλια Αργυροπούλου και τον Ντίνο Καρύδη. Μάλιστα, μίλησε και για το πώς γνωρίστηκαν οι δύο ηθοποιοί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Με κάποιον τρόπο οφείλω την ύπαρξή μου στην Αλίκη Βουγιουκλάκη».

Μιλώντας για τους γονείς της, η Σμαράγδα Καρύδη εξομολογείται πως: «Πάντα οι γονείς μου ήταν σαν παιδιά. Καμιά φορά μου έπαιρναν εμένα αυτό τον ρόλο και έπρεπε εγώ να φερθώ πιο ώριμα απ’ ότι είχα όρεξη».

«Οι γονείς μου γνωρίστηκαν στην “Κόρη μου την σοσιαλίστρια”, την θεατρική παράσταση. Με κάποιο τρόπο οφείλω την ύπαρξή μου στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί εκεί γνωρίστηκαν», εξηγεί σε άλλο σημείο.

Σχετικά με τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από την ζωή τον Σεπτέμβριο του 2024, η ηθοποιός λέει ότι: «Ο μπαμπάς μου τελευταία πριν “φύγει”, ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Είμαι σε μία διαδικασία να δω ξανά πράγματα στη ζωή μου και να τα επαναπροσδιορίσω, αλλά δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι “έφυγε” ο μπαμπάς μου ή όχι».

