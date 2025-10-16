Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Γενικά με στηρίζει και πιστεύει πολύ σε εμένα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σμαράγδα Καρύδη
Φωτογραφία: Instagram/smaragda_karidi_official

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (16/10) η Σμαράγδα Καρύδη. Η ηθοποιός μίλησε και για τον Θοδωρή Αθερίδη, αναφέροντας πως ο συνάδελφός της και σύντροφός της πιστεύει πολύ σε εκείνη και την παρότρυνε να σκηνοθετήσει πολλά χρόνια πριν το τολμήσει. Επιπλέον, εξήγησε τον λόγο που είχε αργήσει να κάνει το συγκεκριμένο επαγγελματικό βήμα.

Σε ερώτηση για το τι της είπε ο Θοδωρής Αθερίδης όταν ανέλαβε να σκηνοθετήσει το «Hotel Amour», η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε: «Δεν μπαίνει τώρα θέμα ακριβώς να με συμβουλέψει, αλλά γενικά με στηρίζει και πιστεύει πολύ σε εμένα, στο τι μπορώ να κάνω. Μου έλεγε να σκηνοθετήσω πάρα πολλά χρόνια πριν το τολμήσω ούτως ή άλλως».

Εξηγώντας τον λόγο που δεν είχε σκηνοθετήσει πριν από το 2019, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως: «Γιατί έχω έναν κακό συνδυασμό καμία φορά, φυγοπονίας, δειλίας, τεμπελιάς. Όλα αυτά μαζί. Ενώ δουλεύω πολύ, υπάρχει κι αυτό. Οι άνθρωποι δεν είναι ένα πράγμα. Συνήθως είναι αυτό και κάτι αντίθετο και παλεύουμε εκεί μέσα. Γι’ αυτό και θέλουμε όλο βοήθεια».

21:10 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

