Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία, πρέπει να ασχοληθεί το κράτος»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (16/10) στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε για την σχέση που έχει με τα χρήματα, σημειώνοντας πως «θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς». Επιπροσθέτως, ο ηθοποιός ανέφερε ότι δεν πιστεύει στην δημόσια φιλανθρωπία, εξηγώντας πως αυτό είναι ένα ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί το κράτος.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν μπορεί να ζήσει χωρίς το θέατρο, εάν υποθετικά κέρδιζε στο λαχείο 10 εκατομμύρια, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αν μου έλεγες ότι αύριο θα μπω σε μία ομάδα φιλοσοφίας και επιτέλους θα αποκτήσω γνώσεις φιλοσοφικές, θα σου έλεγα ναι, να μία διέξοδος».

«Όχι, δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω 10 εκατομμύρια, τι να τα κάνω; Να τα πάρω και να σας τα δώσω ευχαρίστως. Καθόλου δεν τα θέλω. Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς, αλλά σας ομολογώ ότι θέλω πολύ λίγα.

Έτσι κι αλλιώς γεννήθηκα στα λίγα, δεν γεννήθηκα στα πολλά. Ήρθαν και τα πολλά, ξαναήρθαν τα λίγα, θα ξαναέρθουν τα πολλά. Δε με ενδιαφέρει», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

Ακόμα, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε: «Όταν ήρθαν τα πολλά τα επένδυσα στη δουλειά μου και μετά ήρθαν τα λίγα. Είναι φοβερό γιατί το απολαμβάνω ακόμα και σήμερα.

Αν έρθουν, σίγουρα θα επενδύσω και πάλι στη δουλειά μου και σίγουρα θα προσπαθήσω να βοηθήσω αυτούς που αγαπάω και αυτούς που θέλουνε. Πάντως δεν θα θεωρήσω ότι είναι κτήμα μου, όπως κτήμα μου δεν είναι οι άνθρωποι».

«Μην πιστέψετε ότι θα γίνω αυτό που λέμε φιλεύσπλαχνος. Γιατί δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί το κράτος γενικότερα και το οποίο δεν ασχολείται! Πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους αν το θέλουμε και χωρίς να φαινόμαστε», κατέληξε ο ηθοποιός.