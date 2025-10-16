Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία, πρέπει να ασχοληθεί το κράτος»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (16/10) στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε για την σχέση που έχει με τα χρήματα, σημειώνοντας πως «θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς». Επιπροσθέτως, ο ηθοποιός ανέφερε ότι δεν πιστεύει στην δημόσια φιλανθρωπία, εξηγώντας πως αυτό είναι ένα ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί το κράτος.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν μπορεί να ζήσει χωρίς το θέατρο, εάν υποθετικά κέρδιζε στο λαχείο 10 εκατομμύρια, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αν μου έλεγες ότι αύριο θα μπω σε μία ομάδα φιλοσοφίας και επιτέλους θα αποκτήσω γνώσεις φιλοσοφικές, θα σου έλεγα ναι, να μία διέξοδος».

«Όχι, δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω 10 εκατομμύρια, τι να τα κάνω; Να τα πάρω και να σας τα δώσω ευχαρίστως. Καθόλου δεν τα θέλω. Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς, αλλά σας ομολογώ ότι θέλω πολύ λίγα.

Έτσι κι αλλιώς γεννήθηκα στα λίγα, δεν γεννήθηκα στα πολλά. Ήρθαν και τα πολλά, ξαναήρθαν τα λίγα, θα ξαναέρθουν τα πολλά. Δε με ενδιαφέρει», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

Ακόμα, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε: «Όταν ήρθαν τα πολλά τα επένδυσα στη δουλειά μου και μετά ήρθαν τα λίγα. Είναι φοβερό γιατί το απολαμβάνω ακόμα και σήμερα.

Αν έρθουν, σίγουρα θα επενδύσω και πάλι στη δουλειά μου και σίγουρα θα προσπαθήσω να βοηθήσω αυτούς που αγαπάω και αυτούς που θέλουνε. Πάντως δεν θα θεωρήσω ότι είναι κτήμα μου, όπως κτήμα μου δεν είναι οι άνθρωποι».

«Μην πιστέψετε ότι θα γίνω αυτό που λέμε φιλεύσπλαχνος. Γιατί δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί το κράτος γενικότερα και το οποίο δεν ασχολείται! Πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους αν το θέλουμε και χωρίς να φαινόμαστε», κατέληξε ο ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Νοσοκομείο Λάρισας: Χορηγήθηκε λάθος χημειοθεραπεία σε ασθενή-Τι αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου

Μητσοτάκης στο TikTok: «Πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης – Στο 1,10 ευρώ το λίτρο φέτος από 1,37...

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1% ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024- Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ

https://www.foxreport.gr/entertainment/tests/test-iq-gia-dynatous-lytes-mporeite-na-vreite-ton-arithmo-tis-akolouthias-se-3...

Το κρυφό μενού Wi-Fi στα κινητά Samsung που δεν γνώριζες – Πώς να το ενεργοποιήσεις
περισσότερα
19:35 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της

Γνωστή έγινε χθες (15/10) το πρωί η είδηση του θανάτου του πατέρα της Φωτεινής Πετρογιάννη. Η ...
18:32 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ηρώ για τον γιο της: «Με το που μπήκε στο πανεπιστήμιο έφυγε από το σπίτι – Δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη έκατσε το πρωί της Πέμπτη...
17:15 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Τσορτέκης: «Δεν αμειβόμουν πάντα από το θέατρο – Ήθελα να εμπλέκομαι με αυτό με την άνεση του ανθρώπου που τα έχει όλα λυμένα»

Ο Γιάννης Τσορτέκης ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης (16/10) στην εκπομπή της Κατερίνας Και...
16:04 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Αθηνά Οικονομάκου: «Έχουμε βρει τους κουμπάρους για τον γάμο»

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα σκοπεύουν να κάνουν το ε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης