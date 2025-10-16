Αθηνά Οικονομάκου: «Έχουμε βρει τους κουμπάρους για τον γάμο»

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα σκοπεύουν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Το ερωτευμένο ζευγάρι είναι ένα από τα πιο αγαπητά της εγχώριας showbiz και ο κόσμος δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την ζωή του, περιμένοντας να δει το πότε και πώς θα επιλέξει η ηθοποιός και ο πρώην μπασκετμπολίστας να παντρευτούν.

Μιλώντας για το ευτυχές γεγονός, η Αθηνά Οικονομάκου είπε σε δηλώσεις της ότι: «Εννοείται ότι τους έχουμε βρει τους κουμπάρους για τον γάμο. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφύγω τις κάμερες στον γάμο».

Η ηθοποιός, ανέφερε επίσης πως: «Προφανώς μέσα στον γάμο δεν θα είναι, αλλά θέλω να πω ότι το να μαθευτεί, φαντάζομαι μπορεί και να προκύψει, δεν θα πάθω και κακό. Αν μπορούσα να επιλέξω, θα προτιμούσα να μη μάθει κανένας τίποτα και όποτε θέλω εγώ να κάνω το post με το νυφικό μου, όπως θέλω εγώ!».