Άλκης Γιαννακάς: Το τελευταίο «αντίο» στον ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου – Κλίμα συγκίνησης στην κηδεία του

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Άλκη Γιαννακά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (12/10).

Φίλοι, συγγενείς και λίγοι συνάδελφοί του συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Ελληνικό για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν από τους πιο γοητευτικούς ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1945 και έγινε γνωστός μόλις στα 20 του χρόνια, μέσα από την ταινία «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», το 1965, η οποία τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές της δεκαετίας του ’60.

Έπειτα, αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας μια ήσυχη ζωή μακριά από το προσκήνιο.

Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Άννα Φόνσου, ο Κώστας Πρέκας και ο Σπύρος Μπιμπίλας, για να αποχαιρετήσουν έναν συνάδελφο και φίλο που σημάδεψε με τη διακριτική του παρουσία τον ελληνικό κινηματογράφο.

Εκεί βρέθηκε και η σύντροφός του τα τελευταία 25 χρόνια, Κατερίνα, φανερά συγκινημένη.

Η ίδια μίλησε στο «Πρωινό» του ANT1 με τρυφερότητα για τον ηθοποιό, περιγράφοντάς τον ως έναν «υπέροχο άνθρωπο» και «σύντροφο ζωής», με τον οποίο μοιράστηκε όνειρα και σχέδια που δεν πρόλαβαν να πραγματοποιηθούν.

Η Άννα Φόνσου, βαθιά συντετριμμένη, αναφέρθηκε στον «καρδιακό της φίλο» μέσα από την εκπομπή «Στούντιο 4», περιγράφοντάς τον ως «το πιο γενναιόδωρο, σεμνό και διαβασμένο πλάσμα» που γνώρισε, έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της στις χαρές και στις δυσκολίες.

«Ήταν η παρέα μου, ο άνθρωπος που ερχόταν κάθε πρωί στο “Σπίτι του Ηθοποιού” για να πιούμε καφέ. Μου λείπει αφάνταστα», είπε συγκινημένη.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

