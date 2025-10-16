Τροχαίο δυστύχημα στην Ευρυτανία: Τζιπ έπεσε σε γκρεμό – Νεκρός ένας 75χρονος

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία συνέβη το πρωί της Πέμπτης (16/10), στην Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας, όταν ένα τζιπ εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Οι δύο επιβαίνοντες, που πήγαιναν για κυνήγι, εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο ένας εκ των δύο, αν και τραυματισμένος, κατάφερε να βγει από το τουμπαρισμένο όχημα, να ανέβει στο δρόμο και να αναζητήσει βοήθεια.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από το κοντινότερο Κλιμάκιο της Φουρνάς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου, ενώ κλήθηκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, η οποία τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Λίγο μετά τις 09:30 το πρωί πυροσβέστες, που κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, απεγκλώβισαν τον άλλο επιβάτη, ηλικίας περίπου 75 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πρόκειται για κάτοικο της περιοχής, ο θάνατος του οποίου έπεσε σαν «κεραυνός» στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.