Το «καρφί» Μητσοτάκη στον Φάμελλο: «Βλέπω μια νευρικότητα στον χώρο σας – Οφείλεται μάλλον στους απόντες, όχι στους παρόντες»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίαζε τα όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής για την εξωτερική πολιτική. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέκοψε για λίγο την ομιλία του και είπε χαρακτηριστικά:

«Θα τα πείτε μετά κ. Φάμελλε. Βλέπω μια νευρικότητα στον χώρο σας. Αναρωτιέμαι άραγε σε τι οφείλεται».

Ο Πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Μάλλον στους απόντες, όχι στους παρόντες. Αλλά θα τα πούμε αυτά σε άλλη ευκαιρία». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε έτσι με έμμεσο τρόπο στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

