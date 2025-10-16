Ισραήλ: Ο πρώην όμηρος Guy Gilboa-Dalal «γεύεται» την ελευθερία του απολαμβάνοντας σοκολάτα – Το συγκινητικό βίντεο

Ένας Ισραηλινός όμηρος συγκινεί τους χρήστες του διαδικτύου με κάτι πολύ απλό: απολαμβάνοντας σοκολάτα, δύο χρόνια μετά την απαγωγή του από τη Χαμάς.

Η συγκλονιστική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, όπου ο 24χρονος Guy Gilboa-Dalal, ελεύθερος πια, δοκιμάζει ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας. Μια απλή αλλά ισχυρή «γεύση ελευθερίας».

🍫Something sweet for your soul: Captivity survivor Guy Gilboa-Dalal discovers chocolate balls after being starved in Hamas’ tunnels for two years. pic.twitter.com/FSeLBfkVxZ — Eylon Levy (@EylonALevy) October 15, 2025



Ο Gilboa-Dalal είχε απήχθη μαζί με τον παιδικό του φίλο Evyatar David από το φεστιβάλ Nova και κρατήθηκε σε τούνελ της Χαμάς μέχρι που απελευθερώθηκε και επανενώθηκε με τους συγγενείς του.

Η μητέρα του, Ilan Gilboa-Dalal, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι ο γιος της και ο David κρατήθηκαν μαζί σε ένα τούνελ, έως ότου ο Guy μεταφέρθηκε με όχημα μέσα στη Λωρίδα της Γάζας και δεν επέστρεψε στο ίδιο τούνελ με τον φίλο του, αλλά τοποθετήθηκε σε άλλο τούνελ στην Πόλη της Γάζας με τον Ισραηλινό όμηρο Alon Ohel, μέχρι την απελευθέρωσή τους τη Δευτέρα.

Guy Gilboa Dalal reunites with his family. 🥹 pic.twitter.com/XfzBd8uK8B — The Persian Jewess (@persianjewess) October 13, 2025



Κατά τον τελευταίο μήνα, όπως ανέφερε η μητέρα του, ο Guy τράφηκε με το ζόρι από τους απαγωγείς του, πιθανόν ως αντίδραση στην διεθνή κατακραυγή που προκλήθηκε από το βίντεο με τον εξαντλημένο Evyatar να σκάβει τον δικό του τάφο.