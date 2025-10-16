Finos Film: Το απολαυστικό βίντεο για τη σημερινή ημέρα διατροφής – «Σούζυ, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως»

Ένα απολαυστικό βίντεο ανέβασε στο Instagram η Finos Film με αφορμή την 16η Οκτωβρίου που είναι ημέρα διατροφής.

Η Finos Film έχει ανεβάσει βίντεο με αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες και ατάκες που έχουν σχέση με το φαγητό, με πιο χαρακτηριστική εκείνη της Ρένας Βλαχοπούλου: «Σούζυ τρως. Και ψεύδεσαι και τρως».

«Στο σινεμά της Φίνος Φιλμ, η διατροφή ήταν σοβαρή υπόθεση — ειδικά όταν το πιάτο ήταν γεμάτο, η όρεξη αστείρευτη και το «Σούζυ, τρως» έμπαινε στο πάνθεον των ατακών!» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο της Finos Film και προστίθεται:

«Χρόνια πολλά στους καλοφαγάδες, τους μερακλήδες, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά για ένα γεμάτο τραπέζι. Ας φροντίσουμε να είναι μια απόλαυση για όλους — γιατί η σωστή διατροφή είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο».