«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Η παίκτρια που έγινε… συμπαρουσιάστρια – Βίντεο με την αντίδραση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Βρέθηκε… συμπαρουσιάστρια για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1.

Παίκτρια, η οποία έδωσε απάντηση στην ερώτηση που τής έτυχε, άρχισε να κάνει μονόλογο, με ατάκες που χρησιμοποιεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όπως:

«Να κλειδώσει η απάντηση Γ; Να κλειδώσει», και «πάμε η σωστή απάντηση είναι…», προκαλώντας τα γέλια του παρουσιαστή και του κοινού.

Κάποια στιγμή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποχωρεί από το στούντιο, λέγοντας στην παίκτρια: «Συνέχισε εσύ, έχω να κάνω ένα τηλεφώνημα».

Εκείνη ακάθεκτη συνέχισε να ρωτά τον εαυτό της και να απαντά αναφέροντας: «Θέλεις να πάρεις τον χρόνο σου; Ηρεμία». Κάποια στιγμή βλέποντας ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν επιστρέφει, αναρωτιέται: «Συνεχίζω σόλο;».

Το βίντεο στα social media συγκέντρωσε πολλά σχόλια, κυρίως θετικά.

Δείτε το βίντεο: