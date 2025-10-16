«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Η παίκτρια που έγινε… συμπαρουσιάστρια – Βίντεο με την αντίδραση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Enikos Newsroom

Media

Η παίκτρια που έγινε... συμπαρουσιάστρια του Αρναούτογλου

Βρέθηκε… συμπαρουσιάστρια για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1.

Παίκτρια, η οποία έδωσε απάντηση στην ερώτηση που τής έτυχε, άρχισε να κάνει μονόλογο, με ατάκες που χρησιμοποιεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όπως:

«Να κλειδώσει η απάντηση Γ; Να κλειδώσει», και «πάμε η σωστή απάντηση είναι…», προκαλώντας τα γέλια του παρουσιαστή και του κοινού.

Κάποια στιγμή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποχωρεί από το στούντιο, λέγοντας στην παίκτρια: «Συνέχισε εσύ, έχω να κάνω ένα τηλεφώνημα».

Εκείνη ακάθεκτη συνέχισε να ρωτά τον εαυτό της και να απαντά αναφέροντας: «Θέλεις να πάρεις τον χρόνο σου; Ηρεμία». Κάποια στιγμή βλέποντας ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν επιστρέφει, αναρωτιέται: «Συνεχίζω σόλο;».

Το βίντεο στα social media συγκέντρωσε πολλά σχόλια, κυρίως θετικά.

Δείτε το βίντεο:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ANT1 (@ant1tv)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του...

Αιματολογικές κακοήθειες: Σύγχρονη διάγνωση και νέες θεραπείες

Εθνική σύνταξη: Πότε αλλάζουν τα ποσά και ποιες συντάξεις θα επηρεαστούν –Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Σούπερ μάρκετ: Σε ποιο προϊόν μειώθηκε η τιμή σε ποσοστό έως 35% – Σταδιακά μπαίνουν οι σημάνσεις

Google: Κρίσιμη ευπάθεια «Use-After-Free» στο Chrome επιτρέπει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα – Εξεδόθη επείγουσα ενημέρωση ασφ...

Αγρότης κατάφερε να καλλιεργήσει κολοκύθα 1.064 κιλών και κέρδισε πάνω από 21 χιλιάδες δολάρια
περισσότερα
08:36 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ο Γιάνης Βαρουφάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης θα παραχωρήσει μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο...
08:14 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Το δίχτυ – «Θεωρίες συνωμοσίας»: Τεχνητή Νοημοσύνη, προδοσία κι ένας φόνος που ταράζει τα νερά

Ένα συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς “Το δίχτυ” έρχεται στην Ερτ1 το βράδυ της Πα...
05:48 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 16/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 16/10/2025.
05:43 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 16/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 16/10/2025.
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης