Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα με κινητά – Στα 52.000 ευρώ η λεία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα με κινητά – Στα 52.000 ευρώ η λεία

Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/10), σε κατάστημα πώλησης τηλεφωνικών συσκευών, στη Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Action24, οι δράστες άρπαξαν δεκάδες κινητά μεγάλης αξίας και εξαφανίστηκαν προτού φτάσει η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους μπήκαν στο κατάστημα και, υπό την απειλή πιστολιού που κρατούσε ο ένας, άρπαξαν 47 κινητά τηλέφωνα συνολικής αξίας περίπου 52.000 ευρώ.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζονται πλάνα από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του...

Αιματολογικές κακοήθειες: Σύγχρονη διάγνωση και νέες θεραπείες

Εθνική σύνταξη: Πότε αλλάζουν τα ποσά και ποιες συντάξεις θα επηρεαστούν –Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Σούπερ μάρκετ: Σε ποιο προϊόν μειώθηκε η τιμή σε ποσοστό έως 35% – Σταδιακά μπαίνουν οι σημάνσεις

Google: Κρίσιμη ευπάθεια «Use-After-Free» στο Chrome επιτρέπει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα – Εξεδόθη επείγουσα ενημέρωση ασφ...

Αγρότης κατάφερε να καλλιεργήσει κολοκύθα 1.064 κιλών και κέρδισε πάνω από 21 χιλιάδες δολάρια
περισσότερα
09:54 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Καβάλα: Ναυτικός τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία απεμπλοκής κάβου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας 44χρονος ναυτικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών απεμπλοκής κάβου από την προπέλ...
08:52 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

«Απέραντο πάρκινγκ» ο Κηφισός: Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο και σχηματίστηκε ουρά 17 χλμ.

Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό με το… καλημέρα. Η ουρά υπολογίζεται περίπου στα 17 χλμ. με τον ...
08:01 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

ΔΟΥ Κοζάνης: Αμετανόητος και προκλητικός στην απολογία του ο δολοφόνος με το τσεκούρι – Δεν ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του

Σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα ...
07:55 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κίνηση: Το αδιαχώρητο στον Κηφισό και τον Πειραιά – Καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Η κίνηση «κόβει βόλτες» για ακόμη μία ημέρα στους δρόμους της Αττικής. Το αδιαχώρητο επικρατεί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης