Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα με κινητά – Στα 52.000 ευρώ η λεία

Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/10), σε κατάστημα πώλησης τηλεφωνικών συσκευών, στη Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Action24, οι δράστες άρπαξαν δεκάδες κινητά μεγάλης αξίας και εξαφανίστηκαν προτού φτάσει η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους μπήκαν στο κατάστημα και, υπό την απειλή πιστολιού που κρατούσε ο ένας, άρπαξαν 47 κινητά τηλέφωνα συνολικής αξίας περίπου 52.000 ευρώ.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζονται πλάνα από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.