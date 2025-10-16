Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα – Άρπαξαν 47 κινητά αξίας 52.000 ευρώ

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 10:30, σε κατάστημα πώλησης τηλεφωνικών συσκευών, στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους μπήκαν στο κατάστημα και, υπό την απειλή πιστολιού που κρατούσε ο ένας, άρπαξαν 47 κινητά τηλέφωνα συνολικής αξίας περίπου 52.000 ευρώ. Αμέσως μετά τη ληστεία, οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζονται πλάνα από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

