Εντολή στη CIA για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα έδωσε ο Τραμπ – Στόχος το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων της CIA στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια νέα, πιο σκληρή φάση στην αμερικανική πίεση προς το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο. Η παραδοχή του ήρθε μετά τις αποκαλύψεις των New York Times, που αποκάλυψαν την ύπαρξη διαβαθμισμένης προεδρικής εντολής, επικαλούμενες πηγές εντός της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη CIA εξουσιοδότηση να πραγματοποιεί συγκαλυμμένες επιχειρήσεις στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Οι ενέργειες αυτές φέρεται να περιλαμβάνουν φονικές αποστολές, επιχειρήσεις επιρροής και παρακολούθηση στην Καραϊβική. Στόχος είναι η αποδυνάμωση και, τελικά, η απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής πίεσης που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξουσιοδότηση θεωρείται συνέχεια μιας σειράς ενεργειών που περιλαμβάνουν επιθέσεις του αμερικανικού στρατού εναντίον πλοίων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως επρόκειτο για σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά, ωστόσο οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 27 ατόμων, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξήγησε πως αποφάσισε να δώσει την εντολή για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή, όπως είπε, η Βενεζουέλα «αφήνει ελεύθερους μεγάλους αριθμούς κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από ψυχιατρικές δομές», οι οποίοι περνούν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, «λόγω της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων». Δεύτερον, αναφέρθηκε «στην τεράστια ποσότητα ναρκωτικών που εισέρχεται στις ΗΠΑ από τη Βενεζουέλα, κυρίως μέσω θαλάσσιων οδών». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι η Βενεζουέλα νιώθει την πίεση…», αποφεύγοντας να απαντήσει αν η CIA έχει λάβει εξουσιοδότηση για δράσεις κατά του ίδιου του Μαδούρο.

Την ώρα που ο Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν ήδη ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στην περιοχή. Περίπου 10.000 στρατιώτες βρίσκονται σε βάσεις στο Πουέρτο Ρίκο και σε αποβατικά πλοία, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό έχει αναπτύξει οκτώ πολεμικά σκάφη και ένα υποβρύχιο στην Καραϊβική. Η νέα εξουσιοδότηση της CIA παραμένει απόρρητη, με Αμερικανούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για μια από τις πιο ακραίες εκδοχές εκτελεστικής εξουσίας που έχει εφαρμοστεί ποτέ.

Η στρατηγική της Ουάσινγκτον, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, στοχεύει στην πλήρη απομάκρυνση του Μαδούρο, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν «ναρκω-τρομοκράτη». Η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Ο Ράτκλιφ έχει δεσμευθεί να καταστήσει την υπηρεσία «πιο επιθετική» και «λιγότερο επιφυλακτική απέναντι στους κινδύνους». Κατά την ακρόασή του στη Γερουσία είχε δηλώσει ότι η CIA «θα πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν μπορεί να πάει και θα κάνει πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει».

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν επιβεβαιώνουν ότι το καθεστώς Μαδούρο εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών μέσω της εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua, όπως υποστηρίζει η Ουάσινγκτον.