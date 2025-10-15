Φονικό στη Φοινικούντα: Αλληλοκατηγορούνται οι δύο 22χρονοι που θα απολογηθούν την Κυριακή – Οι διώξεις, τα νέα ντοκουμέντα και η συνάντηση μια ημέρα πριν τη σύλληψη

Νέες πληροφορίες και ντοκουμέντα, καθώς και τα όσα ισχυρίστηκαν οι δύο 22χρονοι πουν έχουν συλληφθεί για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα της Μεσσηνίας βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι δύο νέοι φαίνεται πως αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ήταν αυτός που τράβηξε την σκανδάλη. Την Τετάρτη οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, η γνωριμία του καθ’ ομολογίαν συνεργού στο διπλό φονικό της Φοινικούντας Μεσσηνίας με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, φαίνεται ότι αποτελεί το «κλειδί» των αστυνομικών ερευνών. Όπως λένε άνθρωποι που τους γνωρίζουν, ο φερόμενος ως εκτελεστής και ο εμφανιζόμενος ως συνεργός είναι στενοί φίλοι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος καθ’ ομολογίαν συνεργός, γνώρισε τον ανιψιό του θύματος σε ένα καφέ στη Αθήνα πριν από 3 χρόνια. Πήγε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας για διακοπές το ίδιο καλοκαίρι, όπου, όπως κατέθεσε, κακοποιήθηκε από τον 68χρονο ιδιοκτήτη.

Ο 22χρονος, φαίνεται πως τον εκβίαζε για να παίρνει χρήματα, όπως κατέθεσε στην αστυνομία. Με αυτόν τον τρόπο συνδέθηκε ο ίδιος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Όπως ισχυρίζεται, όμως, δεν ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη.

Ο φερόμενος δράστης της διπλής δολοφονίας, σύμφωνα με όσους τον γνωρίζουν, δούλευε στην Καλλιθέα, ως διανομέας σε πιτσαρία τα απογεύματα, ενώ τα πρωινά πήγαινε στη σχολή του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχε ένα λευκό μηχανάκι, δεν είχε πάει στρατό και δεν είχε εμπειρία από όπλα, όμως, οι 5 από τις 6 βολές που κατηγορείται ότι έριξε ήταν εύστοχες. Ο καθ’ ομολογίαν συνεργός του ήταν ο καλύτερος του φίλος.

Τι αναφέρουν μαρτυρίες

Συγγενής του φερόμενου δράστη τόνισε ότι: «Πήγαν να το μπλέξουν το παιδί. Προφανώς ο φίλος του τα έριξε στον…. Προφανώς ο … δεν ήξερε τίποτα».

Από την πλευρά του, φίλος του 22χρονου φερόμενου δράστη σημείωσε: «Δεν το πιστεύω. Είναι ένα από τα πιο ήσυχα και επιμελή παιδιά της σχολής. Μόλις τελείωνε πήγαινε και δούλευε».

Ο καθ’ ομολογίαν συνεργός και συνοδηγός φέρεται να έχει φύγει από το σπίτι του τον τελευταίο καιρό και να συγκατοικούσε με τον φίλο του, τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες υπέδειξε ως τον δράστη της διπλής δολοφονίας. Είχε υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις, ενώ φέρεται να έχει ομολογήσει ότι εκβίαζε τον ιδιοκτήτη και να είχε προχωρήσει σε 2 επιθέσεις εναντίον του τον Σεπτέμβριο.

Γείτονας του καθ’ ομολογίαν συνεργού υπογράμμισε ότι: «Δεν το πιστεύω ότι ο… το έκανε. Πρέπει να τον πείραξαν», ενώ μια φίλη του δήλωσε ότι: «Eίχε χρόνια σχέση με μια κοπέλα, πριν από λίγο καιρό χώρισε. Σπίτι δουλειά και το αντίστροφο. Είναι ένα συνεσταλμένο παιδί».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δυο τους φαίνεται πως στο παρελθόν δεν είχαν απασχολήσει ποτέ την αστυνομία.

Καρέ καρέ ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά το έγκλημα

Βίντεο ντοκουμέντο παρουσιάζει ο ΑΝΤ1, με τον φερόμενο ως εκτελεστή λίγες ώρες μετά τη διπλή δολοφονία. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο φερόμενος εκτελεστής μόλις έχει επιστρέψει στην Αθήνα από τον τόπο της διπλής δολοφονίας. Συγκεκριμένα, 7 ώρες μετά, στη περιοχή της Καλλιθέας, ο 22χρονος καταγράφεται να κρατά κράνος μηχανής, να περπατά νευρικά, ενώ φοράει τα ίδια αθλητικά ρούχα που φορούσε ο οδηγός του σκούτερ.

Ο ίδιος καταγράφεται από 2 κάμερες ασφαλείας, η πρώτη σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι του κι η δεύτερη σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα:

Το τρίτο πρόσωπο

Εκτός από τους δύο 22χρονους, όπως έγινε γνωστό, ένα τρίτο πρόσωπο φαίνεται πως έχει μπει στο κάδρο των ερευνών των ανδρών του τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν λίγα λεπτά πριν από την δολοφονία των 2 ανδρών, στο κινητό ενός εκ των δύο 22χρονων εμπλεκόμενων στην υπόθεση, αλλά και σε άλλο κινητό, το οποίο σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Οι αλληλοκατηγορίες

Αλληλοκατηγορίες και διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν στη Φοινικούντα προβάλλουν οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 ο καθ’ ομολογίαν συνεργός φέρεται να ισχυρίστηκε: «Το καλοκαίρι του 2022 όταν ήμουν 19 ετών, ο 68χρονος με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Δεν είχαμε σκοπό να τον σκοτώσουμε, θέλαμε μόνο να πάρουμε χρήματα. Εγώ δεν μπήκα μέσα, δεν ξέρω τι έγινε και ο φίλος μου τους σκότωσε».

Ο φερόμενος ως εκτελεστής της διπλής δολοφονίας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Δεν τους ήξερα, γιατί να το κάνω; Πήγαινα μόνο για τα λεφτά».

Από την μεριά του, ο ανιψιός του θύματος ο οποίος ήταν παρών στη διπλή δολοφονία φέρεται να αναγνώρισε τον 22χρονο που τράβηξε τη σκανδάλη. «Αναγνωρίζω τον 22χρονο με καταγωγή από την Αγγλία. Είναι σίγουρα αυτός. Είναι το άτομο που μπήκε την Κυριακή το βράδυ μέσα στο κάμπινγκ και σκότωσε τον θείο μου και τον επιστάτη και προσπάθησε να σκοτώσει και εμένα», φέρεται να είπε.

Οι διώξεις

Οι δύο 22χρονοι οδηγήθηκαν την Τετάρτη στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας μετά και την διαβίβαση της δικογραφίας που σχημάτισε το τμήμα δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διώξεις που αντιμετωπίζουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και κατά περίπτωση αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας τελεσθείσας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και αυτό της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, αίτημα που αν γίνει δεκτό από τις ανακριτικές Αρχές πρόκειται να λάβει χώρα πριν από τις απολογίες των κατηγορουμένων.

Σημειώνεται ότι οι δύο 22χρονοι έμειναν στο δικαστικό μέγαρο για περίπου 30 λεπτά, ενώ ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή.

Η συνάντηση μια ημέρα πριν τη σύλληψη

Την ώρα που η αστυνομία περιμένει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να ταυτοποιήσει και να «δέσει» τον ηθικό αυτουργό της υπόθεσης, οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι επιχειρούσαν να «θολώσουν» τα νερά γύρω από το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, μετά το φονικό και ενώ είχαν επιστρέψει στην Αθήνα, ο φερόμενος συνεργός και ο κατηγορούμενος ως εκτελεστής είχαν ραντεβού.

Οι δυο τους φέρονται να ήταν ιδιαίτερα ομιλητικοί και σε συνεχή επαφή μέχρι και λίγο πριν από τη σύλληψή τους. 24 ώρες πριν παραδοθεί ο συνεργός στη ΓΑΔΑ, συναντήθηκε με τον φίλο του τον κατηγορούμενο φυσικό αυτουργό.

Η συνάντηση διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς ειπώθηκε, ενώ την επόμενη ημέρα, ενώπιον των αστυνομικών, οι καταθέσεις τους διέφεραν σημαντικά.