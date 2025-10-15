Μελίνα Ασλανίδου για Γλυκερία: «Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ και σέβομαι αφάνταστα – Δεν μου αρέσει η ανθρωποφαγία»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μελίνα Ασλανίδου

Στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου μίλησε η Μελίνα Ασλανίδου, με αφορμή τις εμφανίσεις της σε μαγαζί. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, με την επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της ελληνικής μουσικής, στη διάρκεια των δηλώσεών της αναφέρθηκε στο κομμάτι της προσευχής, εξηγώντας πως είναι μέρος της καθημερινότητάς της. Ακόμα ρωτήθηκε για την Γλυκερία και όλο τον σάλο που είχε ξεσπάσει γύρω από την ερμηνεύτρια πριν από λίγο καιρό.

Μιλώντας για το κομμάτι της προσευχής, η Μελίνα Ασλανίδου είπε: «Προσεύχομαι αδιαλείπτως, όχι μόνο πριν βγω στη σκηνή. Η προσευχή είναι σημαντική για μένα και είναι καθημερινότητά μου».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την Γλυκερία, η τραγουδίστρια εξήγησε πως: «Η Γλυκερία είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι αφάνταστα! Γενικά, δεν μου αρέσουν όλες αυτές οι επιθέσεις προς τους ανθρώπους και η ανθρωποφαγία. Είμαι εναντίον, να τιμάμε λίγο την ανθρώπινή μας υπόσταση».

