Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Εκτός από την σύντροφό μου, καψουρεύτηκα και την γάτα της»

Ελένη Φλισκουνάκη

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης
Καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» στο Youtube ήταν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Ο αγαπημένος ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της πορείας του στην υποκριτική, έχει λατρευτεί από το κοινό, όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για τον χαρακτήρα του.

Ο καλλιτέχνης παρά την επαγγελματική του επιτυχία, έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, στη συνέντευξή του έκανε μία αναφορά στην σύντροφό του, μιλώντας για την γάτα της και την σχέση που έχει αναπτύξει ο ίδιος με το τετράποδο ζωάκι.

Μιλώντας για το σκυλάκι του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης εξομολογήθηκε πως: «Τώρα ο δικός μου είναι παππούς και για να σηκωθεί από τον καναπέ του, καμία φορά τον τεντώνω, ανοίγει, πονάει, τον βλέπω… Αλλά όταν κοιτάει βλέπω αυτή την ουρά που κουνιέται ακόμα, κάθε πρωί. Κάθε βράδυ θα έρθει να ξαπλώσει, να τον πιάσω, να του μιλήσω, να του πω ιστορίες… Κάθε μέρα και κάθε βράδυ. Αυτό νομίζω είναι… Αν δεν το έχει ζήσει κανείς, παρακαλώ ζήστε το. Θα αλλάξει η ζωή σας προς το καλύτερο».

«Τώρα έχω και γάτα στο σπίτι. Η συνύπαρξή τους είναι μαγική. Δεν είναι δική μου η γάτα, είναι της σχέσης μου. Πλέον έχω καψουρευτεί και την γάτα. Όχι μόνο την ιδιοκτήτρια, καψουρεύτηκα και την γάτα της!», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

