Γιούλικα Σκαφιδά: «Σταμάτησε στο φανάρι, κατέβηκε κάτω και με απείλησε ότι θα μου σπάσει τα μούτρα»

Η Γιούλικα Σκαφιδά, η οποία φέτος συμμετέχει στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του ALPHA «Άγιος Έρωτας», το πρωί της Τετάρτης (15/10) κάθισε στον καναπέ του «Happy Day». Η αγαπημένη ηθοποιός μιλώντας με την Σταματίνα Τσιμτσιλή περιέγραψε ένα άσχημο περιστατικό που είχε βιώσει στον δρόμο, ενώ ήταν έγκυος στον γιο της.

Συγκεκριμένα, η Γιούλικα Σκαφιδά εξομολογήθηκε πως ενώ ήταν έγκυος και οδηγούσε στη λεωφόρο Κηφισίας, ένας άνδρα οδηγός σταμάτησε στο φανάρι δίπλα της και την απείλησε πως θα την χτυπήσει. Η καλλιτέχνις βγήκε από το αμάξι της για να φανεί πως είναι σε ενδιαφέρουσα και του πρότεινε να πάνε στο αστυνομικό τμήμα.

Ερωτηθείσα για το τι είναι αυτό που μπορεί να την κάνει να χάσει τον έλεγχο και να εκνευριστεί, η Γιούλικα Σκαφιδά απάντησε: «Η αγένεια στους ανθρώπους με ενοχλεί πολύ, είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Κακώς, ιδίως εμείς οι γυναίκες, έχουμε αποδεχτεί ένα απρεπές σχόλιο στον δρόμο, οπότε προχωράμε με αυτό. Θα απαντήσω γενικά».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Ήμουν έγκυος και οδηγούσα στον δρόμο. Ήταν ένας κύριος ο οποίος δεν ξέρω τώρα τι ήθελε, μάλλον βιαζόταν πάρα πολύ, ήμουν στην Κηφισίας.

Σταμάτησε στο φανάρι, κατέβηκε κάτω και μου είπε “θα σου σπάσω τα μούτρα” και διάφορα άλλα πράγματα. Του απάντησα στον πληθυντικό, βγήκα έξω, είδαν και την κοιλιά… Την είδαν και οι υπόλοιποι την κοιλιά, οπότε γι’ αυτό βγήκα έξω, και του είπα “σας παρακαλώ πολύ κύριε, αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι περαιτέρω, ας πάμε στο τμήμα”. Όλοι βγήκαν, του έκαναν ντου, μπήκε ξανά μέσα… Τέλος πάντων έληξε υπέρ μου η υπόθεση!».