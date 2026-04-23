Κυριάκος Πιερρακάκης: «Πήραμε μέτρα που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας», που δεν προέρχονται από υπερφορολόγηση – ΒΙΝΤΕΟ

«Βοηθάμε τους πολίτες να σταθούν ξανά στα πόδια τους», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σχετικά με τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση που ανακοινώθηκαν χθες 22/4 από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε συνέντευξη του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομία και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, υποστήριξε ότι «πήραμε μέτρα που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας», ενώ «με τις ρυθμίσεις οφειλών θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες να σταθούν ξανά στα πόδια τους».

«Να πω, καταρχήν, ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα, γιατί εκ των πραγμάτων αφορούν πολλές κοινωνικές ομάδες, αλλά επί της ουσίας διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας: Ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά», δήλωσε ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι «τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος – το ζητούσε η αγορά, ακούσαμε τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, τους άκουγα κι εγώ πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Ζητούσαν αυτή τη ρύθμιση στην οποία προβαίνουμε με τις 72 δόσεις. Χαμηλώνουμε την εισαγωγή στον Εξωδικαστικό από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ».

«Βοηθάμε τον κόσμο να σταθεί στα πόδια του. Όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά εκείνους οι οποίοι πραγματικά ζητούσαν αυτό το χέρι βοήθειας από την πολιτεία. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, αυτή τη στιγμή, αυτό το επιτρέπει να το κάνουμε γιατί αυτό έρχεται μαζί με τα άλλα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε – και τα προσωρινά, τα μέτρα τα οποία αφορούν το εδώ και το τώρα, την κρίση, την ενεργειακή κρίση και την πίεση στις τιμές και τα μόνιμα. Ποια είναι η συμφωνία μας με τους πολίτες; Όσο η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, αυτή η υπεραπόδοση να γυρνάει πίσω σε κάθε ελληνική οικογένεια».

Σε ερώτηση για την καταφυγή στην «πολιτική των επιδομάτων», ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπεραμύνθηκε ότι πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή γραμμή άμυνας στην κρίση. «Έχουμε στα χέρια μας, έχω κι εγώ στα χέρια μου το χαρτί της Κομισιόν, το οποίο τι λέει; Να λάβετε μέτρα τα οποία είναι προσωρινά, στοχευμένα, παραμετροποιημένα, τρεις όρους έχει: temporary, targeted, tailored», δήλωσε.

«Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα προέρχεται από φόρους»

Όσον αφορά το υψηλό ενδεχόμενο πληθωριστικής κρίσης κι αν αυτά τα μέτρα επαρκούν για να την αντιμετωπίσουν, ο Υπουργός δήλωσε «ποτέ δεν θα ακούσετε από τα δικά μου χείλη να σας πω ότι όλα είναι τέλεια, ποτέ δεν θα το ακούσετε από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Ο εισαγόμενος πληθωρισμός, η εισαγόμενη ακρίβεια η οποία έρχεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα συνολικότερα, πρέπει να καμφθεί. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, κάθε οικογένεια που μας βλέπει και κάθε επιχείρηση. Αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε, εγώ θα πω αυτό κάνει κάθε ευρωπαϊκή χώρα, εμείς όμως, επειδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, κάναμε αυτά τα μέτρα των 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία γυρνάνε πίσω αυτή τη στιγμή στους πολίτες.

Σε σχέση με την κριτική ότι ακολουθείται πολιτική υπερφορολόγησης που οδηγεί σε υψηλά πλεονάσματα, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε «ότι καμία άλλη κυβέρνηση ιστορικά δεν μείωσε 83 φόρους και εισφορές. Δεν θα είμαι ούτε εγώ προσωπικά ούτε ο Πρωθυπουργός ικανοποιημένοι μέχρι οι 83 μειώσεις φόρων να γίνουν 183. Αλλά πρέπει να το κάνεις χτίζοντας βήμα-βήμα. Δεν είναι ευχολόγιο η οικονομία. Είναι ιδρώτας».

Σύμφωνα με τον Κ. Πιερρακάκη, πρόκειται για μέτρα-«ανάσα», που «μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα το οποίο έχουμε στα χέρια μας έρχεται από φόρους. Ξέρετε από πού έρχεται το υπόλοιπο; Από δαπάνες και νοικοκύρεμα του κράτους – έχουμε συγκρατήσει ουσιαστικά κάποιες δαπάνες- και ταυτοχρόνως, από ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας».

Έχουμε «πυρομαχικά» – λέξη κλειδί η «ανθεκτικότητα»

Σε ερώτηση αν η κρίση συνεχιστεί θα υπάρξουν και νέα μέτρα, ο υπουργός απάντησε: «Έχουμε «πυρομαχικά». Έχουμε κρατήσει έναν χώρο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει μια κρίση στη Μέση Ανατολή που παρακολουθούμε και η οποία έχει συνέπειες τις οποίες μελετούμε στην πορεία, δεν ξέρουμε ακόμη τη διάρκειά της. Θα ξαναπώ, όμως, το ίδιο: η λέξη – κλειδί για την ελληνική οικονομία πανευρωπαϊκά – το βλέπω πλέον και με τη νέα μου ιδιότητα ως Πρόεδρος του Eurogroup – είναι «ανθεκτικότητα».

«Εντός στόχων του προϋπολογισμού»

Τέλος, ο Κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι «είμαστε εντελώς εντός στόχων του προϋπολογισμού». Για τη μείωση της ανάπτυξης, ανέφερε ότι «το βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή φέτος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε μία πτώση. Στην Ελλάδα είναι από το 2,4% στο 2%, είμαστε διπλάσιοι, είμαστε σε διπλάσιο αριθμό από το μέσο όρο. Είδατε ταυτόχρονα τι ανακοινώσαμε; Τις επόμενες χρονιές αυξάνεται η πρόβλεψη για την ανάπτυξη – φέτος ‘τρώει’ αυτό το ποσό ο πληθωρισμός σε έναν βαθμό, και εμείς είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τον κάθε πολίτη και την κάθε επιχείρηση».

