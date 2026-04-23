Αντόνιο Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά κυανόκρανων στον Λίβανο «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: EPA/BBC
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο δεύτερου Γάλλου κυανόκρανου της UNIFIL, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά την επίθεση της 18ης Απριλίου στον νότιο Λίβανο, κατά την οποία είχε ήδη σκοτωθεί ακόμη ένας ειρηνευτής και είχαν τραυματισθεί τρεις ακόμη.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, οι κυανόκρανοι «δέχθηκαν πυρά από μη κρατικούς δρώντες, που θεωρείται ότι ανήκουν στη Χεζμπολάχ», ενώ διερευνούσαν πληροφορίες για παρουσία αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στην περιοχή επιχειρήσεων της Αποστολής.

Ο Γενικός Γραμματέας απηύθυνε «τα βαθύτερα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους του πεσόντος ειρηνευτή», καθώς και προς την κυβέρνηση και τον λαό της Γαλλίας, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για «πλήρη και ταχεία ανάρρωση» των τραυματιών. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ακόμη σε σειρά περιστατικών των τελευταίων εβδομάδων που είχαν ως αποτέλεσμα νεκρούς και σοβαρά τραυματισμένους κυανόκρανους της UNIFIL.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ επανέλαβε ότι «οι επιθέσεις κατά ειρηνευτικών επιχειρήσεων πρέπει να σταματήσουν», υπογραμμίζοντας ότι συνιστούν «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της Απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας» και ότι «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου». Κάλεσε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει διεθνούς δικαίου και να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή «την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού του ΟΗΕ και το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού».

Παράλληλα, ζήτησε όλες οι επιθέσεις κατά ειρηνευτικών επιχειρήσεων να διερευνώνται άμεσα και «οι υπεύθυνοι να διώκονται αποτελεσματικά και να λογοδοτούν», χαιρετίζοντας ειδικά τη δηλωμένη δέσμευση των λιβανικών αρχών για διερεύνηση του επεισοδίου της 18ης Απριλίου.

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς όλους τους εμπλεκόμενους να σεβαστούν την παύση εχθροπραξιών που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου, σημειώνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσηλωμένα στη στήριξη διπλωματικών προσπαθειών για παράταση της εκεχειρίας και πλήρη εφαρμογή της Απόφασης 1701.

Κλείνοντας, εξέφρασε «τη βαθιά εκτίμησή του προς όλες τις γυναίκες και άνδρες που υπηρετούν στην UNIFIL», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειάς τους και της ελευθερίας κινήσεων της Αποστολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

