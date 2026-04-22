Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει δώσει «οριστική προθεσμία» στο Ιράν για την υποβολή πρότασης

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

karolain
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, μιλάει στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανοποιημένος με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν και δεν έχει θέσει «οριστική προθεσμία» για να απαντήσει η Τεχεράνη, δήλωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

Τραμπ: Αντιμέτωπος με την προθεσμία των «60 ημερών» για τον πόλεμο στο Ιράν – Οι 3 επιλογές του και γιατί μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο

«Δεν μπορούν καν να πληρώσουν τους δικούς τους ανθρώπους ως αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής πίεσης που τους έχει ασκήσει ο Πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Επομένως, είναι ικανοποιημένος με αυτό, καθώς περιμένουμε την απάντησή τους και θα δούμε».

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει στο Ιράν αυστηρό χρονοδιάγραμμα. «Ο πρόεδρος δεν έχει θέσει οριστική προθεσμία για να λάβει μια ιρανική πρόταση, σε αντίθεση με ορισμένες από τις αναφορές που έχω δει σήμερα. Τελικά, το χρονοδιάγραμμα θα υπαγορευτεί από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στην εκπομπή «The Story with ⁠Martha MacCallum» του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, η Λέβιτ είπε πως το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει να παραδώσει στις ΗΠΑ τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Σημειώνεται ότι το CNN ανέφερε νωρίτερα την Τετάρτη ότι ο Τραμπ σχεδίαζε να δώσει στους Ιρανούς ένα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση για την επαναφορά των διπλωματικών διαπραγματεύσεων σε καλό δρόμο.

Πηγές: CNN-ΑΠΕ

23:11 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

22:08 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

21:32 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

20:47 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

