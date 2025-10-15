Πρίγκιπας Κρίστιαν: Ο περιζήτητος εργένης της Δανίας πέταξε με F-16 – Πλάνα που θυμίζουν… βασιλικό «Top Gun»

Enikos Newsroom

lifestyle

πρίγκιπας Κρίστιαν
Πηγή: Instagram / @detdanskekongehus

Ο 19χρονος πρίγκιπας της Δανίας, Κρίστιαν, απέδειξε ότι η περιπέτεια και η αδρεναλίνη δεν είναι ξένες στο παλάτι, ανεβαίνοντας τη Δευτέρα στους ουρανούς με ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 σε μια εντυπωσιακή πτήση.

Ο διάδοχος του θρόνου της Δανίας, ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της Ευρώπης και λάτρης της δράσης, κατέγραψε μοναδικά πλάνα μέσα από το κόκπιτ με μια GoPro καθώς πετούσε πάνω από τη χώρα.

πρίγκιπας Κρίστιαν
Πηγή: Instagram / @detdanskekongehus

Σκηνές που έμοιαζαν να έχουν βγει από ταινία «Top Gun» εκτυλίχθηκαν στη βάση Skrydstrup, όπου ο Κρίστιαν συναντήθηκε με στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «όνειρο» που είχε από μικρό αγόρι.


Φορώντας χακί φόρμες με το όνομά του κεντημένο και μέσα στο κόκπιτ κράνος με μάσκα οξυγόνου, ο Πρίγκιπας συμμετείχε σε μια αποχαιρετιστήρια πτήση για τα F-16, τα οποία έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες υπηρεσίας αντικαθίστανται από τα σύγχρονα F-35.


Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του, ο βασιλιάς Φρειδερίκος, επισκέφθηκε τη βάση για να γιορτάσει τη στιγμή, αγκαλιάζοντας τον γιο του κατά την προσγείωση σε μια τρυφερή στιγμή.

Ο Κρίστιαν μοιράστηκε στα social media πολλές φωτογραφίες από την πτήση και δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μία από τις τελευταίες εκπαιδευτικές πτήσεις με F-16 – και, ουάου, ήταν απίστευτο».

Πρόσθεσε: «Σύντομα τα νέα F-35 θα αναλάβουν και είμαι πολύ ευγνώμων που το έζησα. Ήδη είχα μεγάλο σεβασμό για τους πιλότους που πετούν τα μαχητικά μας, και ύστερα από σήμερα, έχει μόνο μεγαλώσει. Ήταν μια τεράστια εμπειρία – και υπέροχο που ο μπαμπάς μου πέρασε από τη Skrydstrup μετά την πτήση».

πρίγκιπας Κρίστιαν
Πηγή: Instagram / @detdanskekongehus

Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιήθηκε καθώς ο πρίγκιπας Κρίστιαν συνεχίζει να αναλαμβάνει περισσότερα επίσημα καθήκοντα και εμφανίσεις υψηλού προφίλ μετά τα 18α γενέθλιά του πέρυσι, ενώ από τον Φεβρουάριο υπηρετεί ως αξιωματικός στο Σύνταγμα Φρουράς (Gardehusarregimentet) και συνεχίζει την εκπαίδευσή του μετά την αποδοχή του στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υπολοχαγών τον Μάιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η απλή κίνηση που προστατεύει από τα μικρόβια

Πόνοι στις αρθρώσεις: Το καλύτερο «φάρμακο» για να ανακουφιστείτε, σύμφωνα με ειδικούς

Πώς η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν

Σχολάζουσες κληρονομιές: Αυτό είναι το σχέδιο αξιοποίησης από το Δημόσιο για στεγαστικούς και κοινωνικούς σκοπούς

Στρεβλός ήχος: Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο τρόπο ελέγχου μηχανικών δονήσεων σε μεταϋλικό

Νέο κακόβουλο πρόγραμμα ChaosBot και εξελιγμένο Chaos‑C++ ransomware – Τι πρέπει να προσέξουν οι χρήστες του Discord
περισσότερα
09:17 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Φωτεινή Πετρογιάννη: Πέθανε ο πατέρας της

Πένθος για την Φωτεινή Πετρογιάννη, αφού το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) έφυγε ξαφνικά από τη ζ...
03:55 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Βαλτινός: «Δεν ήμουν καρδιοκατακτητής, ήμουν το θύμα της καρδιάς – Τους μίσησα μέχρι να…»

Ο Γρηγόρης Βαλτινός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και ...
02:10 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γιούλη Τσαγκαράκη: «Συγχώρησα τους γονείς μου για την κακοποίηση που είχα δεχτεί, ζήτησα συγγνώμη γιατί πλέον έφτασα στα 50»

Η Γιούλη Τσαγκαράκη βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μί...
00:55 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Στάνκογλου: Η κρίση ηλικίας στα 50, οι αλλαγές μετά το #metoo και το «Grand Hotel»

Ο Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης