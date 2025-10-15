Πρίγκιπας Κρίστιαν: Ο περιζήτητος εργένης της Δανίας πέταξε με F-16 – Πλάνα που θυμίζουν… βασιλικό «Top Gun»

Ο 19χρονος πρίγκιπας της Δανίας, Κρίστιαν, απέδειξε ότι η περιπέτεια και η αδρεναλίνη δεν είναι ξένες στο παλάτι, ανεβαίνοντας τη Δευτέρα στους ουρανούς με ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 σε μια εντυπωσιακή πτήση.

Ο διάδοχος του θρόνου της Δανίας, ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της Ευρώπης και λάτρης της δράσης, κατέγραψε μοναδικά πλάνα μέσα από το κόκπιτ με μια GoPro καθώς πετούσε πάνω από τη χώρα.

Σκηνές που έμοιαζαν να έχουν βγει από ταινία «Top Gun» εκτυλίχθηκαν στη βάση Skrydstrup, όπου ο Κρίστιαν συναντήθηκε με στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «όνειρο» που είχε από μικρό αγόρι.



Φορώντας χακί φόρμες με το όνομά του κεντημένο και μέσα στο κόκπιτ κράνος με μάσκα οξυγόνου, ο Πρίγκιπας συμμετείχε σε μια αποχαιρετιστήρια πτήση για τα F-16, τα οποία έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες υπηρεσίας αντικαθίστανται από τα σύγχρονα F-35.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του, ο βασιλιάς Φρειδερίκος, επισκέφθηκε τη βάση για να γιορτάσει τη στιγμή, αγκαλιάζοντας τον γιο του κατά την προσγείωση σε μια τρυφερή στιγμή.

Ο Κρίστιαν μοιράστηκε στα social media πολλές φωτογραφίες από την πτήση και δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μία από τις τελευταίες εκπαιδευτικές πτήσεις με F-16 – και, ουάου, ήταν απίστευτο».

Πρόσθεσε: «Σύντομα τα νέα F-35 θα αναλάβουν και είμαι πολύ ευγνώμων που το έζησα. Ήδη είχα μεγάλο σεβασμό για τους πιλότους που πετούν τα μαχητικά μας, και ύστερα από σήμερα, έχει μόνο μεγαλώσει. Ήταν μια τεράστια εμπειρία – και υπέροχο που ο μπαμπάς μου πέρασε από τη Skrydstrup μετά την πτήση».

Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιήθηκε καθώς ο πρίγκιπας Κρίστιαν συνεχίζει να αναλαμβάνει περισσότερα επίσημα καθήκοντα και εμφανίσεις υψηλού προφίλ μετά τα 18α γενέθλιά του πέρυσι, ενώ από τον Φεβρουάριο υπηρετεί ως αξιωματικός στο Σύνταγμα Φρουράς (Gardehusarregimentet) και συνεχίζει την εκπαίδευσή του μετά την αποδοχή του στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υπολοχαγών τον Μάιο.