Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του ενώ εκείνη ζητούσε βοήθεια από το μπαλκόνι

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του ενώ εκείνη ζητούσε βοήθεια από το μπαλκόνι

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) στο Μιλάνο. Η Ιταλίδα Παμέλα Τζενίνι, 29 ετών, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον πρώην σύντροφό της, τον 52χρονο Τζανλούκα Σοντσίν.

Την σκότωσε ο άνδρας με τον οποίο ήταν αρραβωνιασμένη για περίπου ένα χρόνο και από τον οποίον προσπαθούσε να φύγει. Το σημείο της γυναικοκτονίας,  ήταν το σπίτι του θύματος, ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο στην οδό Via Privata Iglesias, στην περιοχή Gorla. Οι κάτοικοι του κτιρίου απέναντι από το σπίτι της σήμαναν συναγερμό.

Ζήτησε βοήθεια από πρώην σύντροφό της

Ο άνδρας είχε μεταβεί στο σπίτι της κοπέλας για να την πείσει να τα ξαναφτιάξουν. Όταν εκείνη κατάλαβε ότι είχε βίαιες προθέσεις και ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή της, τηλεφώνησε σε συνομήλικό της με τον οποίο στο παρελθόν είχε δεσμό και του ζήτησε βοήθεια. Εκείνος, με την σειρά του, κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, όπως αναφέρει η La Repubblica, η 29χρονη είχε την ψυχραιμία να πει «ήρθαν από το ντελίβερι» και να τους ανοίξει. Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού.

Ο δράστης την δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές, ενώ η Παμέλα, από το μπαλκόνι, φώναζε και ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. Από την πολυκατοικία, ένας άνδρας, είδε τον δολοφόνο να επιτίθεται στην κοπέλα του στη βεράντα του διαμερίσματος με ένα μαχαίρι. «Θα τη σκοτώσει, θα τη σκοτώσει», ούρλιαξε ο μάρτυρας καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να ανοίξει διά της βίας την πόρτα για να μπει.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την κοπέλα νεκρή και τον γυναικοκτόνο τραυματισμένο στο λαιμό, καθώς αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο, ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της γυναικοκτονίας. Οι γείτονες, οι οποίοι από τα παράθυρά τους ήταν μάρτυρες της τραγικής αυτής ιστορίας, ανέφεραν ότι στο παρελθόν ο δράστης είχε δημιουργήσει προβλήματα στην κοπέλα, μπαίνοντας στην πολυκατοικία και απειλώντας την για να του ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η απλή κίνηση που προστατεύει από τα μικρόβια

Πόνοι στις αρθρώσεις: Το καλύτερο «φάρμακο» για να ανακουφιστείτε, σύμφωνα με ειδικούς

Πώς η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν

Σχολάζουσες κληρονομιές: Αυτό είναι το σχέδιο αξιοποίησης από το Δημόσιο για στεγαστικούς και κοινωνικούς σκοπούς

Στρεβλός ήχος: Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο τρόπο ελέγχου μηχανικών δονήσεων σε μεταϋλικό

Νέο κακόβουλο πρόγραμμα ChaosBot και εξελιγμένο Chaos‑C++ ransomware – Τι πρέπει να προσέξουν οι χρήστες του Discord
περισσότερα
12:11 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Νεκρές στο σπίτι τους βρέθηκαν μια influencer και η κόρη της – Δεν είχαν δώσει σημάδια ζωής για ημέρες

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο αιφνίδιος θάνατος της διάσημης influencer Lidiane Aline Lor...
11:43 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναμένουν από το ΝΑΤΟ να επενδύσει περισσότερα σε όπλα για την Ουκρανία – «Ειρήνη αποκτάς όταν έχεις ισχύ»

O υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο υπουργών Άμυνας του...
10:49 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ σορό που ανήκει σε Παλαιστίνιο – Νέα προβλήματα στην ειρηνευτική συμφωνία

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την επιστροφή των σωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Γάζα φέρνο...
10:23 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

ΝΑΤΟ: Αναθεωρεί κανόνες εμπλοκής μετά τις ρωσικές παραβιάσεις – Στις Βρυξέλλες σήμερα οι υπουργοί Άμυνας

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, με τις συνομιλίες τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης