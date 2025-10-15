Αλεξάντρ Ντιτιάτιν: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο σπουδαίος Ρώσος Ολυμπιονίκης – Το μοναδικό ρεκόρ που κατέχει

Ο θάνατος του Αλεξάντερ Ντιτιάτιν, ενός από τους πιο επιτυχημένους Ρώσους αθλητές της ενόργανης γυμναστικής, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον παγκόσμιο αθλητισμό, καθώς αφήνει πίσω του ένα μοναδικό ρεκόρ που παραμένει αξεπέραστο για πάνω από 40 χρόνια.

Ο πρώην Ολυμπιονίκης Αλεξάντερ Ντιτιάτιν πέθανε σε ηλικία 68 ετών. Έγινε ο πρώτος άνδρας στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που κατάφερε να πετύχει το απόλυτο «10» στους Αγώνες του 1980, στη Μόσχα.

🕯️ Умер трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин Ему было 68 лет… 🥇 На Олимпиаде-80 в Москве Дитятин взял 3 золота, 4 серебра и бронзу. В 2004 году включён в Международный зал гимнастической славы. Великий спортсмен! pic.twitter.com/W0nhibB6Qm — Чемпионат (@championat) October 14, 2025



Ο Ντιτιάτιν είχε επίσης συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ το 1976 και κατέκτησε συνολικά 10 Ολυμπιακά μετάλλια, εκ των οποίων 3 ήταν χρυσά.

Όλα τα χρυσά μετάλλια ήρθαν στους Αγώνες της Μόσχας, με το σύνολο των οκτώ μεταλλίων να αποτελεί ρεκόρ για έναν γυμναστή σε μία Ολυμπιάδα – ένα ρεκόρ που μόνο ο Αμερικανός κολυμβητής Μάικλ Φελπς ισοφάρισε το 2008 στο Πεκίνο.