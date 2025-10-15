Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ σορό που ανήκει σε Παλαιστίνιο – Νέα προβλήματα στην ειρηνευτική συμφωνία

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την επιστροφή των σωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Γάζα φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μεταξύ την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς προκύπτουν νέα προβλήματα στην τήρηση της συμφωνίας για την παράδοση των σορών.

Η ισλαμιστική οργάνωση φέρεται να παρέδωσε χθες μία σορό που δεν ανήκε σε όμηρο, πιθανώς σε Παλαιστίνιο από τη Γάζα, ενώ εξακολουθεί να κρατά τα σώματα 21 ομήρων.

Η ανακοίνωση της Χαμάς

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, δήλωσε ότι «η Χαμάς παρακολουθεί τις δεσμεύσεις της για την επιστροφή των σωμάτων των ομήρων».

Παράλληλα κατήγγειλε ότι «το Ισραήλ διέπραξε σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας όταν σκότωσε πολίτες στη Σετζάγια και τη Ράφα, και καλούμε τους μεσολαβητές να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του».

Ταυτοποίηση τριών εκ των τεσσάρων σορών

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν τις οικογένειες των στρατιωτών Τάμιρ Νιμρόντι (18 ετών), Ουριέλ Μπαρούχ (35 ετών) και Εϊτάν Λέβι (53 ετών) ότι οι σοροί τους παραδόθηκαν χθες και αναγνωρίστηκαν από ιατροδικαστές.

Η ανακοίνωση έγινε «μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης», σύμφωνα με τον στρατό. Το τέταρτο σώμα που παρέδωσε η Χαμάς δεν αναφέρθηκε επίσημα από τις αρχές και εκτιμάται ότι ανήκει σε Παλαιστίνιο.

🟡 Four coffins of deceased hostages, escorted by IDF and ISA forces, crossed the border into the State of Israel a short while ago and are on their way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out. IDF representatives are… — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025



Το Γραφείο του Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση του Ισραήλ συμμερίζεται το βαθύ πένθος των οικογενειών των Μπαρούχ, Νιμρόντι και Λέβι, καθώς και όλων των οικογενειών των πεσόντων ομήρων».

Ο Νιμρόντι, που τον είχε απαγάγει ζωντανό η Χαμάς από τη βάση του στο πέρασμα Έρεζ στις 7 Οκτωβρίου 2023, εκτιμάται ότι σκοτώθηκε κατά την κράτησή του στην αρχή του πολέμου, ενώ το Ισραήλ δεν είχε μέχρι χθες επιβεβαιώσει το θάνατό του. Μετά την επιστροφή της σορού χθες, η οικογένεια του Νιμρόντι δήλωσε ότι «δολοφονήθηκε κατά την κράτηση από τη Χαμάς».

Η οικογένεια σημείωσε: «Έπειτα από δύο χρόνια αφόρητης αβεβαιότητας, λάβαμε τα δύσκολα νέα της ταυτοποίησης του αγαπημένου μας Τάμιρ. Ο Τάμιρ απήχθη με σκληρότητα από τη βάση του και δολοφονήθηκε κατά την κράτησή του από τη Χαμάς», προσθέτοντας ότι θα σταθούν στο πλευρό των άλλων οικογενειών μέχρι να επιστραφούν όλα τα σώματα στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον στρατό, «οι τελικές διαπιστώσεις θα διατυπωθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των συνθηκών θανάτου» στο Αμπού Καμπίρ.

SSGT Tamir Nimrodi was kidnapped alive and was killed while in captivity at the age of 18. Uriel Baruch was killed during the Oct. 7 Massacre and his body was kidnapped into Gaza. Eitan Levi was killed during the Oct. 7 Massacre and his body was kidnapped into Gaza.

May their… pic.twitter.com/HWWZnie6Lm — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2025



Ο Μπαρούχ, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, δολοφονήθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κοντά στο Μέφαλσιμ αφού διέφυγε από το μουσικό φεστιβάλ Nova κοντά στο Ρέιμ, και το σώμα του απήχθη στη Γάζα.

Ο Λέβι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δολοφονήθηκε επίσης στις 7 Οκτωβρίου κοντά στο Μέφαλσιμ και το σώμα του απήχθη στη Γάζα.

Προειδοποίηση Νετανιάχου

Το Γραφείο του Νετανιάχου προειδοποιεί ότι «η Χαμάς υποχρεούται να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει τα υπόλοιπα σώματα στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας». «Δεν θα κάνουμε καμία υποχώρηση και δεν θα λυπηθούμε καμία προσπάθεια μέχρι να επιστρέψουμε όλους τους πεσόντες ομήρους, τον καθένα από αυτούς», δεσμεύεται.

We will not compromise on this and will spare no effort until we return all of the fallen hostages, every last one of them. May their memories be for a blessing.https://t.co/ufMTU5fxWK — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 15, 2025



Νωρίτερα φέτος, η Χαμάς είχε παραδώσει στο Ισραήλ ένα σώμα που δήλωσε ότι ανήκε στη Σίρι Μπίμπας, αλλά σύντομα ταυτοποιήθηκε ότι επρόκειτο για Παλαιστίνιο από τη Γάζα.

Δυσκολία εντοπισμού των σορών

Ο διαπραγματευτής ομήρων του Ισραήλ, Γκερσόν Μπάσκιν, δήλωσε ότι η δυσκολία στην επιστροφή των σορών οφείλεται εν μέρει στο ότι αρκετοί διοικητές της Χαμάς που είχαν θάψει τα σώματα δεν ζουν πλέον, παράλληλα με την καταστροφή της Λωρίδας της Γάζας.

«Όταν έφερα αυτό στην προσοχή του [ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ] Στιβ Ουίτκοφ χθες το βράδυ, του είπα ότι αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα. Οι Ισραηλινοί ήδη φωνάζουν ότι η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία. Ο Ουίτκοφ μου είπε, “Δεν θα το επιτρέψουμε”», ανέφερε ο Μπάσκιν στο CBS News.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Χαμάς σχεδιάζει να απελευθερώσει τις σορούς ακόμη τεσσάρων ομήρων και το Ισραήλ θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα όπως είχε προγραμματιστεί για να επιτραπεί η είσοδος άκρως απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από: Times of Israel, Al Jazeera